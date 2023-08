【日本製】 デイツ　DIETZ レイルロードランタン　ケース付き ライト/ランタン

DIETZ レイルロードランタン

DIETZ No.041 アンバーグローブです。

C&C.P.H.EQUIPEMENTのランタンケース2もお付けします。

非常に入手困難です。

ランタンが増えてきたため出品します。

2回程使用しました。

美品になりますが、写真にて状態の確認をお願いします。

サイズ直径:約200mm

高さ:約280mm

芯:3分芯

燃焼可能時間:約10時間

♯ランタン #オイルランタン #オイルランプ #ケロシンランタン #デイツ #ぺトロマックス #Dietz #Lantern #ランタン #フェアーハンド #ハリケーンランタン #スノーピーク #ランプ #ケロシンランプ #灯油ランプ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

