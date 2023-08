※トラブル防止の為、

ディズニーヴィンテージTシャツM Disneyキャラクターワールドミッキーマウス

【サイズ】

・XL

・着丈 約75cm

・身幅 約58cm

※着丈や身幅の詳細確認は画像で

最終判断お願い致します。

ヴィンテージTシャツは縮みます!

細かいサイズの確認ご希望の場合は

コメント欄からお願いいたします。

【カラー】

・ブラック

【状態確認】

・プリント割れほぼ無し

・生地はしっかりしてますが

古着特有の柔らかい感じです

・肩に3か所、穴あきを補修した後が

見受けられます。目立ちません。

※要画像確認

【インフォメーション】

※ヴィンテージをご理解の上、ご購入お願い致します。

・即購入OK

・交渉は100%購入の意志がある方のみ

・常識範囲外のコメントされた場合

ブロックの可能性あります

・過去に売れてしまった商品やサイズ違い

ご希望の方はコメント残してください(入荷の可能性あり)

出品中アイテム → #ハピネスshop_古着Tシャツ

検索用

あいみょん 菅田将暉 トラビス・スコット カートコバーン Kurt Cobain

NIRVANA ソニックユース メタリカ JUSTIN BIEBER badbrains black flag

misfits minor threat hardcore punk slipknot slayer GUNS N' ROSES

GRATEFUL DEAD ozzy osbourne Dinosaur Jr. Pink Floyd IRON MAIDEN

fear of god f.o.g fog PUNK hardcore

ジャスティン・ビーバー ハード

ANTHRAX PUSHEAD AC/DC Metallica Megadeth Marilyn Manson

NEWORDER KANYE WEST TRAVIS SCOTT Jerry Lorenzo A$AP Rocky

AKIRA メタルTシャツ ロックTシャツ ラップT ヴィンテージ

Vintage 80's 90's

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

