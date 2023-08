当方の他出品物とまとめて購入いただければ、こちらの出品価格から500円を値引きさせていただきます。

(例:出品A+出品Bのおまとめ購入時…出品A500円値引き+出品B300円値引き=計800円値引き)

よろしければ、他の出品もご覧くださいませ。

こちらの出品は全て未開封新品となっております。

バンダイ

SUPER BEST 変身ベルト 仮面ライダーOOO DXオーズドライバー

SUPERBEST 変身ベルト DXオーメダルセット

以上二点のセットです。

店頭購入品のため、オーズドライバーの箱に耳折れ・多少のダメージ(ぶつけ痕?)がございます。

オーメダルの外装に傷みはありません。

写真をご確認のうえ、ご了承のうえでその欲望、解放しろ。

当方は非喫煙、ペットなし、冷暗所にて品物を保管しております。

キャラクター...仮面ライダーオーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

