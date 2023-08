NIKE ジョーダン11 レトロ JORDAN11 RETRO (TD)

商品の情報 商品のサイズ 16cm・16.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE ジョーダン11 レトロ JORDAN11 RETRO (TD) 16センチ着用回数、5回以内です。子供が着用した中古品ですのでご理解頂ける方でお願いします。お値下げ不可です。写真に写っているものがすべてです。靴は写真に写っている靴の箱にお入れして発送いたしますが、その上に紙袋で包装し発送いたします。ご理解頂ける方でお願いします。すり替え防止のため返品交換できません。自宅保管、素人検品、古着にご理解にがない方は購入お控えください。検品はしっかりとさせていただいておりますが小さな破れシミなど見逃しがあることがあります。写真をご確認の上、納得した上での、購入をお願いいたします。質問等あれば、お気軽にどうぞ。

