定番 【みりいめ様専用】【新品未使用】Xperia 10 IV ホワイト スマートフォン本体

「SONY Xperia 10 IV SO-52C ホワイト」
iPhone X シルバー 64GB 【SIMフリー】
iPodtouch
新品未使用品です。
experia 10 ⅳ ブラック
3月に仙台市内のドコモショップで購入しました。
Z37 au AQUOS zero5G basic DX SHG02
SIM解除済み。一括購入のため残債ありません。
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ストレージ容量合計：128 GB
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機種・対応機種（スマートフォン）：Xperia 10 IV
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すり替え等防止のため返品はお受けできません。
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「SONY Xperia 10 IV SO-52C ホワイト」新品未使用品です。3月に仙台市内のドコモショップで購入しました。SIM解除済み。一括購入のため残債ありません。ブランド名：ソニーシリーズ名：Xperia（ソニー）代表カラー：ホワイトOS種類：Androidカラー：ホワイトストレージ容量合計：128 GB機種・対応機種（スマートフォン）：Xperia 10 IV#ソニー#スマホ#スマートフォン#スマートフォン本体すり替え等防止のため返品はお受けできません。