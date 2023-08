ドゥーズィエムクラスで購入したメゾンマルジェラのデニムです。

and wander 20SS Dry Easy Denim Pants

購入価格は78100円でした。

ODEEHのデニムのフレアーパンツ ドイツのデザイナーがデザインした7万円以上



ゆんぴちゃん♥️

サイズは38でMサイズとなります。

mystic カーブデニム ブルー

採寸表をアップしましたので参考にしてください。

<LOEFF>14oz BLEACH デニムパンツ サイズ0



journal standard 13ozクラッシュダメージデニム 新品未使用

2回短時間着用しました。

【新品】COHINA スキニージーンズ&黒スウェットセット

特に目立つ傷や汚れはありません。ただ感じ方は人それぞれですし一度は人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。

日本製 YEAH RIGHT!! Levis 501切替パッチワークデニムパンツ

室内撮影にて実物とはやや色味具合が異なる場合などがあります。予めご了承下さい。また出品前にチェックしていますが見落としがある場合があります。

H1115 EMODA select crashパギンス



【美品】GANNI クロップドデニム タイガープリント

小さく畳んで発送いたします。

【新品未使用】ANDMARY ハートヒップデニム

たたみジワについてご理解ください。

PAMEO POSE A.D.2214denim pants デニム パンツ



45R おこめデニムのコイン5



ungrid DODOJEAN コラボデニム 百々千晴

#ユナイテッドアローズ

【ari様専用】STUDIO R330/デニム2点set

#ドゥーズィエムクラス

DSQUARED2 スキニーデニム ダメージ加工 インディゴ 38

#カレンソロジー

【asuka.様専用】D-rise ストレートジーンズ

#ロンハーマン

TWWデニム washed-blue【ウエストXXS/ヒップS サイズ】

#イエナ

R13 drop デニム ブラック26 アールサーティーン ドロップ

#ビームス

ジャーナルスタンダードラックス 6.5ozムライトデニム サルエルパンツ

#ジャーナルスタンダード

新品・orslow107サイズ1(s)

#エブール

【値下げ】ディーゼルジョグジーンズD-OLLIES LOGG

#ドゥロワー

イシカワラボ アンナケリーカーブデニム

#トゥモローランド

H601 TODAYFUL トゥディフル CONNOR's デニムパンツ

#マルティニーク

BRAPPERS LSB205H MID USED ブーツカットスキニー

#エストネーション

Sea Room Lynn シールムリン ハイウエストLOOSE SRN03

#バーニーズニューヨーク

moussy MVS スキニー デニム

#カオス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ドゥーズィエムクラスで購入したメゾンマルジェラのデニムです。購入価格は78100円でした。サイズは38でMサイズとなります。採寸表をアップしましたので参考にしてください。2回短時間着用しました。特に目立つ傷や汚れはありません。ただ感じ方は人それぞれですし一度は人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。室内撮影にて実物とはやや色味具合が異なる場合などがあります。予めご了承下さい。また出品前にチェックしていますが見落としがある場合があります。小さく畳んで発送いたします。たたみジワについてご理解ください。#ユナイテッドアローズ#ドゥーズィエムクラス#カレンソロジー#ロンハーマン#イエナ#ビームス#ジャーナルスタンダード#エブール#ドゥロワー#トゥモローランド#マルティニーク#エストネーション#バーニーズニューヨーク#カオス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 THE STELLA スキニーボーイフレンドデニム IENATu es mon TRESOR パール付きデニムパンツDIESEL レディースデニム美品RED CARD jazz サイズ25HYKE タイトストレートデニム サイズ28 新品未着用 タグ付きepa BIGJOHN デニム新品みきみき様おまとめ専用☻THE SHISHIKUI BASIC JEANS / INDIGO 24ゆぅにゃんさん専用未使用★CHLOEクロエ★デニムジーンズ38