2023侍ジャパン

ミズノ公式2023WBCレプリカキャップ フラット型

(タグ付き)

ART.NO

12JWAX9214

サイズ F 56cm〜60cm

色 ネイビー

調節 マジックテープ

すごい長蛇の人で、ニュースにもなった東京ドームのグッズ販売店で、R5.3月11日に

2時間45分並んで購入した物です。

現在は完売しているレア商品です。

★似たキャップはいくつかありますが、

2023の侍ジャパンが、試合でかぶっていたキャップはこの

デザインです。

こちらのキャップは、

購入して袋に入れた(ミセスロイドも入れて)状態のまましまっていた未使用品です。

記念にと購入しましたが、

かぶることはないので、

出品しました。

侍ジャパン ミズノ公式2023WBCレプリカキャップ フラット型



日本優勝記念にいかがですか?

商品の情報 ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

2023侍ジャパンミズノ公式2023WBCレプリカキャップ フラット型(タグ付き)ART.NO 12JWAX9214サイズ F 56cm〜60cm色 ネイビー調節 マジックテープすごい長蛇の人で、ニュースにもなった東京ドームのグッズ販売店で、R5.3月11日に2時間45分並んで購入した物です。現在は完売しているレア商品です。★似たキャップはいくつかありますが、2023の侍ジャパンが、試合でかぶっていたキャップはこのデザインです。こちらのキャップは、購入して袋に入れた(ミセスロイドも入れて)状態のまましまっていた未使用品です。記念にと購入しましたが、かぶることはないので、出品しました。日本優勝記念にいかがですか?

