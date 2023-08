【最安値挑戦！】 MIESROHE washable sustainable ショート丈畦ニット ニット/セーター

雑誌で話題となっていたので購入したものの、色合いが似合わなかった為、非常に形も綺麗で発色も美しい一品ですが試着のみタグ付きにて出品します。

ブランド:MIESROHE,ミースロエ

商品名:washable sustainable ショート丈畦ニット

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:MWNT225003

素材:ポリエステル61%羊毛39%

原産国:中国

カラー:グリーン

サイズ:FREE

【DESIGNPOINT】

ショート丈ながら、ワイド感やしっかりとした編み地で大人っぽく仕上げたニットトップス。

くしゅっと首に溜めるハイネックや大き目の袖から袖口にかけてのシルエットが特徴。

シンプルだけど計算された絶妙なバランス感で、子供っぽくならず洗練された品の良さが楽しめます。

何回も試編みで研究した編み地だからこその素材のうねりや、構築感が差を付けてくれます。オンオフ問わず、もちろんオフィスにも着ていける目面の綺麗さが魅力。

合わせやすさはもちろん、今の気分にピッタリのコーディネートが即決まります。

困った時に助けてくれる汎用性の高い1着です。

【FABRIC】

・サステナ素材

・畦編のしっかりとした構築感と畝の凹凸感

VERY1月号掲載

VERY12月号掲載

STORY12月号掲載

VERY11月号掲載

※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。

予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

ネック···タートルネック

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

