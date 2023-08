バルド

◾️最終値下げ■ テーラーメイド M6 純正TENSEI Sシャフト■人気モデル

CORSA FORGED BOUNCE BACK

フジクラシャフト AIR Speeder Plus for Fairway

50・56 ウェッジ2本 セット

[ヨコタ様専用]G425 クロスオーバー 4U ALTA DISTANZA

50 451g

【リシャフト品】VENTUS BLACK 7x for TM

56 460g

BACK9(バック9)52 58 ウェッジ 2本セット

シャフト N.S.PRO

レディース右利き初心者用 アダムスゴルフ ゴルフクラブセット K-878

MODUS 105 WEDGE

フジクラ ベンタスブラックTR 6S キャロウェイスリーブ付 日本仕様



ツアーAD TP 6S キャロウェイスリーブ Tour グラファイトデザイン

ノーメッキの打感を試したい方に

グラファイトデザイン IZ-6S

是非おすすめします。

値下げしました!【キャロウェイゴルフセット】ローグ、エピック 100切り達成!!



JPX 923 TOUR アイアン(P-6番)ダイナミックゴールド120S

ノーメッキは、雨後放置するとすぐ錆びますが自分でガンブルー染し、一年半位の使用と記憶してます。

ゼクシオ XXIO6代目



ゼクシオ フェアウェイ3番ウッド

ガンブルー染は、数ラウンドすると

テーラーメイドSIMMAX ドライバー

打面、ソール部分の染が取れてしまいますが、背面はプレー後水気を取れば、錆びずこれも味があって良いかと。

Callaway キャロウェイ XJ-3 クラブセット



ツアーAD IZ-6s タイトリストスリーブ

写真でご判断下さいと言いたい所ですがガンブルー染後なので綺麗に見えますがシャフトのスレや打面ソールには使用に伴う傷はあります。

【メーカーカスタム品】タイトリストスリーブ付き テンセイホワイト 1K 60X

大きな凹みはありません。

SIM2 MAX 10.5 テーラーメイド ドライバー TaylorMade

グリップも純正でまだ使用できると思います。

SABA様専用 ステルスプラス 9° ヘッドのみ(カバー付)



ROGUE PRO アイアン ゴルフクラブセット

スペックはメーカーサイト等でお調べください。

PING G410 4U 23° ns.pro modus3 120 レッド



■美品■ディアマナPD 50S ドライバー用 テーラーメイド

価格交渉はご遠慮ください。

マスダゴルフ ウェッジ AW SW



【美品】Diamana ZF 60S テーラーメイド 3W シャフト ZF60

···ウェッジ

APEX UW 19° HZRDUS 6.0 ヘッドカバー付属

利き手···右

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

