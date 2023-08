ご覧いただきありがとうございます☺︎

■説明

レオナールのセットアップアイテムです。

長袖のトップスと

膝丈の少しだけフレアなスカートの

セットアップになったアイテム♩

あわせて着てかわいいのはもちろんのこと

それぞれでも活躍してくれる

超優秀アイテムです!

撮影用の小物は付属しません。

■サイズ

Mサイズ(相当)

トップス

肩幅36cm

身幅39cm

袖丈55cm

着丈59cm

スカート

総丈66cm

ウエスト32cm

ヒップ48cm

平置き実寸。

■状態

多少の毛羽立ち感はありますが

総柄アイテムなのでほとんど目立たず

まだまだかわいくご着用いただけます♩

■素材

ウール、シルク

■配送

簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。

万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。

■アイテム

長袖 ロングスリーブ ベージュ ブラウン 茶色 膝丈スカート

管理番号:161

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

