100％本物 Go out ×Grip swany × サンゾー工務店 Hangetsuパーツ 調理器具

雑誌の抽選で当選しましたが、本体がなく使えないので出品します。

GS HANGETSU

(GSSA02-14-F)[グリップスワニー×サンゾーコウムテン]GS HANGETSU(ブラック, F)

Go out × グリップスワニー × サンゾー工務店

Hangetsuパーツ

新品未使用

グローブモチーフのオルテガ柄が肉抜きされた別注デザインになります。

サンゾー工務店とのコラボでデザインした「GS RODAN」に追加して使用するHANGETSUパーツ。同モデルを使用することで五角形だけでなく半月としても使え、別注仕様としてグリップスワニーのロゴが肉抜きされている。

種類···焚き火台

素人保管品未開封につき、返品は受け付けられません。発送されてきた状態でお送りします。

よろしくお願いします。

Go out ×Grip swany × サンゾー工務店 Hangetsuパーツ

ご質問などございましたらお気軽にどうぞ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

