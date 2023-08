新品即決 APPLEBUM×NAS ニューエラ　アップルバム キャップ

NA2120901 9FIFTY "Nas"

ニューエラ を代表するモデル「59FIFTY®」と同じフォルムながら、後部のスナップバックでサイズ調節が可能なモデル。

Nasの世界観を存分に落とし込んだデザインとなっております。

フロントのNasロゴはウレタン入り立体刺繍で存在感をアピール。

バイザー には2001年リリースアルバム「Stillmatic」の中ジャケのグラフィックをサンプリングしました。

右サイドにローリン・ヒルをフューチャーした96年の名曲タイトル、左サイドにNew Eraロゴを直刺繍。

クラウンは独特の高く幅のあるフォルムで、フラットバイザーを採用しています。

フロントパネルの内側に芯を作っており、型崩れしにくいようになっています。

完売人気商品です。

2回ほど被りましたが出番が無いので出品しました。

状態良いです。

写真の箱は付きません。

#アップルバム

#APPLEBUM

#NEWERA

商品の情報 ブランド アップルバム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

