✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

シュプリーム・FR2・クージー・ブラックアイパッチ・ゴッドセレクション・Y-3・アベイシングエイプ・ヨウジヤマモト ・ナイキ・ステューシー・ノースフェイス・カーハート・ナイキACG・ポロラルフローレンなど

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋ショービット

✅商品情報

・ブランド: ヒステリックグラマー / hysteric glamour

・色柄: 黒 / ブラック

・サイズ表記: M

・素材: コットン

・状態: 新品

・購入先:ブランドリユース店

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:69

身幅:51

肩幅:48

袖丈:22

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅ ショップ紹介

90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

管理番号

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

