80年代 チャンピオンのリバースウィーブパーカー、フルジップ オリジナル

サイズ L

着丈 63

身幅 60

肩幅 51

袖丈 65

トリコタグ 2枚タグ made in usa 表記が表にありますが旧鳩目なので80年代前半トリコタグ移行期にあたる中期物。フードの紐もオリジナルです。

ボックスシルエット、目無しのフルジップ

ナス紺を通り越し紫色化。

生地自体はしっかり厚く張りもある状態を保っておりノーダメージと言っても過言ではない程のグッドコンディション。リブの伸びもないと思います。

写真9、10枚目のように一箇所だけ右袖の裏側に引っ掻いたような軽い傷があります。両袖の肘にあたる箇所にもうっすらとペンキのシミのようなものがありますがよく見ないとわからない程度ですし味として捉えても問題ないレベルだと思います。

検索

501xx

bigE

66前期

ヴィンテージ

ビンテージ

リバースウィーヴ

USA製

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

80年代 チャンピオンのリバースウィーブパーカー、フルジップ オリジナルサイズ L着丈 63身幅 60肩幅 51袖丈 65トリコタグ 2枚タグ made in usa 表記が表にありますが旧鳩目なので80年代前半トリコタグ移行期にあたる中期物。フードの紐もオリジナルです。ボックスシルエット、目無しのフルジップナス紺を通り越し紫色化。生地自体はしっかり厚く張りもある状態を保っておりノーダメージと言っても過言ではない程のグッドコンディション。リブの伸びもないと思います。写真9、10枚目のように一箇所だけ右袖の裏側に引っ掻いたような軽い傷があります。両袖の肘にあたる箇所にもうっすらとペンキのシミのようなものがありますがよく見ないとわからない程度ですし味として捉えても問題ないレベルだと思います。検索501xxbigE66前期ヴィンテージビンテージリバースウィーヴUSA製

