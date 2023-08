ご覧下さいまして

誠にありがとうございます♪

+••┈┈••+

マックスマーラのモードカジュアルラインでトレンドに敏感な女性のためのブランド

スポーツマックスのホワイトワンピースです♡

清楚な雰囲気のあるホワイトのお色味をベースに

きちんと感のあるシャツスタイル◎

ハイネックデザインやウエストあしらわれたベルトデザインがアクセントになり

上品な雰囲気の中にもどこかモードな雰囲気を演出♡

細部までスポーツマックスらしさが漂います。

ウエストからはフレアに広がる

Aラインの美シルエットを作り

スタイル良く綺麗に見せてくれるのも魅力的です♡

サイドにスリットが入っていますので

一枚でさらりと来ていただいても素敵ですが

スキニーなど合わせてのアレンジも

とても素敵かと思います♡

通気性のある軽やかな生地ですので

暑くなるこれからの季節にもぴったりです◎

この機会にぜひいかがでしょうか?

◆ SPORTMAX

サイドスリット

◆カラー:ホワイト

◆サイズ:36(S相当)

肩幅:41㎝

身幅:43㎝

着丈:96㎝

袖丈:30㎝

ウエスト:77㎝

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

◆素材

表地:コットン(綿)

◆状態

肩上部に1ミリほどの汚れがございますが

極小さなもので、よく探さないと

見つからない程度のものですので

問題なくご着用いただけるかと思います。

その他黄ばみなどは全くなく

大変と綺麗な状態ですので

まだまだ末長くご着用頂けます♪

◆発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。

305025

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン カシミヤ&シルク ボーダー半袖ワンピース 刻印ボタン S〜Mミナペルホネン⭐ワンピースBURBERRY BLUE LABEL ミニワンピース ひざ丈 サイズ38theory ワンピース クォーツ サイズ 8本日限定値下げ❤️新品 TOCCA CORAL ドレス 6 定価38500円【新品,未使用タグ付き】M'S GRACY 花柄 膝丈ワンピース サイズ40極美品★ANAYI ワンピース ビッグドット柄 ジャガード フレア Mサイズ【匿名配送・クリーニング済】 ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベル ワンピto Alice セーラーワンピース ピンクS Max Mara 総柄ワンピース J36