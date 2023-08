人気提案 ★お値下げ中★NINE RULAZ LINE長袖ポロシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

☆お値下げ価格になります꒰ • ̫ -꒱✩

Nine Rulaz Lineの長袖ポロシャツです。

購入して一度も着ていないので出品します。

NINE RULAZ LINE(ナインルーラーズ)

ナインルーラーズ 80年代後半〜90年代前半に様々なインポートブランドで流行したラグビーシャツを現代にアップデートした一着。一枚でもレイヤードでもこれからの季節にオススメのアイテムです。

◉定価:税込17,600円

☆カラー ピンク

☆袖丈 長袖

◉サイズ:XLサイズ

身幅 55cm

着丈 75cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

◉素材

綿 100%

◉状態

新品・未使用品。タグもそのままで一度も着ていません。

あくまで自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

※出品後、一定期間経過したものは

「いいね」が付いていてもリサイクルショップ、他フリマ等の

他販路に商品を掲載するため商品ページを削除する場合があります。

ご了承下さい。

#NineRulaz #NineRulazLine #MightyCrown

#IrieLife #ポロシャツ #長袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

