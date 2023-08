[スーリー] ダッフルバッグ Thule Chasm L 容量:90L TDSD204

制服入れ用に1度だけ使用しました。

カラー···ブラック

詳細は「[スーリー] ダッフルバッグ Thule Chasm L 容量:90L TDSD204」で検索をお願いします。

外装素材

1000Dナイロンベース、フタル酸塩不使用TPEラミネート加工

クロージャータイプ

ファスナー

この商品について

タテ:74 cmX ヨコ:42 cmX マチ:33 cm

説明

商品紹介

取り外し可能なショルダーベルトと幅の広い開口部を備えた、頑丈で悪天候に耐えるダッフルパック。

持ち物の出し入れが簡単にできる、大きくて幅の広い開口部。

簡単にダッフルバッグからバックパックに変えられる2イン1デザイン(ショルダーベルトは不使用時に収納可能)。

風雨や汚れから中身を守る、高耐久かつ高耐候のターポリン素材。

小さな荷物を収納して整理できるメッシュの内ポケット。

バックパックモードでの持ち運び中に内部で荷崩れを防ぐ外部のコンプレッションストラップ。

バッグインバッグのケースとして使用できる、便利なキャリーケースが付属。

バッグを置いた地面から荷物を保護するパッド入りの底部。

小物類をさっと取り出せる外付けスタッシュポケット。

大型ハンドルでトランクやルーフボックスへの持ち上げや、出し入れも簡単。

ロック可能なジッパー引き手で盗難防止(ロックは別売)。

ブランド紹介

THULEブランドは、1942年に生まれました。"Bring your life"(あなたの人生を運ぶ)をモットーに、アクティブな人々が大切にするものを、手軽に、安全に、スタイリッシュに運ぶためのプレミアムな製品を、世界中で提供しています。

主な製品はルーフラック、サイクルキャリア、ルーフボックス、ノートPCケース、カメラバッグ、スポーツバッグ、キッズ関連製品(サイクルチャイルドシートや多機能チャイルドキャリアなど)で、世界125カ国以上で販売されております。

THULEは、THULE GROUP最大のブランド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

