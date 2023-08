#ナナのスーツ ←ここをクリック

●ブランド:DORMEUIL( ドーメル )

●状態: 新品 未使用 ※展示サンプル品:

トルソーモデルのため

裾はダブルで裾上げ済みです。サイズあえば

そのままお召いただけますが、通常はお直しが

必要となります。

●色:ネイビー系シャドーチェック

●表示サイズ:A6

●実寸サイズ(単位cm)

※多少の誤差はご了承ください:

■ジャケット: 肩幅 45.5 身幅 51 着丈 74 袖丈 61

■パンツ: ウエスト 42 ウエスト周り 84

ヒップ 51 モモ幅 31 すそ幅 19 股下丈 78

"ジャケット:背抜き、サイドベンツ。

パンツ:ノータック、裾はダブルタイプで裾上げ済み。

(折り返し幅4.5cm)

●CODE:008ee-SX

【商品説明】*【DORMEUIL(ドーメル)】

1842年にイギリスから毛織物を輸入販売

することから始まった世界最古の生地

マーチャント ""DORMEUIL""。

英国生地の聖地ハダースフィールド

にある毛織工場にて最高品質の

服地を生産しています。

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼

上品な英国テイストをモダンにアレンジ

英・ドーメル社のストレッチ機能素材EXELを

使ったスーツです。無地感覚で使えるシャドー

チェック柄でオーセンティックな柄ながらも、

モダンにアレンジされたシルエットとストレ

ス

フリーな着心地が現代のビジネススタイルに

マッチし

ます。

ドレスクロージングを得意とする五大陸だか

らこそできた、素材開発と卓越した仕立て。

機能性と職人技を両立した、現代を生きるビ

ジネスパーソンに寄り添ったモダンでコンフ

ォータブルなスーツとなっています。

※トルソー展示可能なフラッグシップモデル

です。

◆その他:

・スーツのみの出品となります。

写真に写っているシャツ、ネクタイ等は

含まれておりません(イメージです)。

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。

・国内正規販売元より購入しております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドーメル 商品の状態 新品、未使用

