人気カラーの 未開封 Bill Evans New Jazz Conceptions 2枚組 洋楽

Analogue Productionsの2枚組45回転盤です

未開封になります。

即購入OKです、早い者勝ちでお願い致します。

AAPJ1222345

※2LP/45RPM

オリジナルは1956年リリース!! 「WALTZ FOR DEBBY」や「MY ROMANCE」といったエヴァンスの代表的なナンバーを収録したファンに愛され、ビル・エヴァンスの歴史を語る際には必須の初リーダー作品であり名盤。今回は重量盤&高音質でおなじみのAnalogue Productionsより200gの2枚組重量盤&45RPMという変化球のフォーマットでリイシュー!! ファンならお手元に置いておきたい商品です。モノクロの全身写真、そして赤と白の文字フォントにより計算されたデザインのジャケットも何回眺めても素晴らしい1枚!!

■Bass – Teddy Kotick (tracks: A1, A2, B1 to C1, C3, D2)

Drums – Paul Motian (tracks: A1, A2, B1 to C1, C3, D2)

Piano – Bill Evans

アナログプロダクション

ジャズピアノトリオ

洋楽レコード バンド 男性ボーカル

ワルツ・フォー・デビー

Mobilefidelity

MFSL

LP レコード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

