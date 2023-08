西ドイツ時代のフュアーハンド276 納入ナンバーがタンクにエンボス加工されたランタンで

西ドイツ時代のフュアーハンド276 納入ナンバーがタンクにエンボス加工されたランタンで軍用オリジナルオリーブになります。使用感の少ない試し点火程度と思われる良い状態です。ホヤは本体と合っている。SUPRAXグラス、W.(west)Germanyです。チムニーやタンク内は綺麗で、機能に問題のあるところはございません。オイルを入れて、即ガンガンお使い下さい。

