クローゼット整理品です。

Polar skate co BIG BOY ビッグボーイ ピッチブラック



No faith studios フレアデニムパンツ 002

ドゥニームの京都モデルと書くだけで興味のある方はピンと来るのでは無いでしょうか。

levis リーバイス ジーンズ デニムパンツ 505 80s USA



Butter 黒デニム

リーバイスで言うところの66タイプでイメージしやすいかと思います。

SUPREME デニムジャケット



メンズ トルネードマート ブリーチ デニム y2k グランジ

もちろんドゥニーム京都店で購入しています。

Lee101B 年代不明 復刻版

ガンガン穿かずに丁寧に穿いていたため、色残りも50%以上はあるでしょうか。

【最終値下げ価格】【レア】マスターピース スラブペインター デニムパンツ



60's デニム パンツ カナダ デッドストック品 リーバイス Leeよりも

パッチも一部切り取り線の破れとベルトの色移りはありますが、現状でご理解ください。

エビスジーンズ 家紋総柄



42インチ 00's GIRBAUD/ジルボー バギー デニム 濃紺

ドゥニームブランドの復活によりジャパンレプリカも再考されています。

RRL R31 WAIST OVERALL JEANS デニムパンツ W28



【激レア】【新品未使用品✨】リーバイス 501ZXX復刻 日本製 濃藍 ビッグE

当時の良さを是非。

suger hill Faded Bell Bottom Denim Pants



【限定200本】美品☆LVC 1890年501復刻デニム デニムバッグ&説明書付

サイズ表記

【美品】INCOTEXインコテックスCINQUETASCHEインディゴデニム31

W34 L33

87年 USA製 Levi's リーバイス 501 W29×L34 オリジナル



ザ.リアル.マッコイズ/S 613XH未使用デッドストック

実寸

plt archive pants ジーンズ パンツ 32

ウェスト…約84cm

グッチGUCCI デニム ビーズ付 44

レングス…約80cm

80s vintage levi's movin on denim pants



Stussy Cactus Big OL Jeans 36インチ ステューシー

※股下にダメージがありますので、状態考慮の上での価格設定です。ご理解ください。

DSQUARED2/ディースクエアード/MB JEAN/サイズ表記 46



90s デニム ボンタン ボンテージ カーゴパンツ パンツ 00s Y2K



LEVI’S 501 BLACK BEAMS LIMITED EDITION

#ドゥニーム

COMOLI ベルテッドデニムパンツ 2

#DENIME

3115B DIESEL ディーゼル BELTHER ブルーアイコン イタリア製

#ジーンズ

【古着】DELUXEWEAR デラックスウエア DX056A W33

#ジーンズ

リーバイス 501XX 66復刻 アメリカ製 W31

#京都限定

DIESEL フレアデニム y2k W29xL30

#レア

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ドゥニーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

クローゼット整理品です。ドゥニームの京都モデルと書くだけで興味のある方はピンと来るのでは無いでしょうか。リーバイスで言うところの66タイプでイメージしやすいかと思います。もちろんドゥニーム京都店で購入しています。ガンガン穿かずに丁寧に穿いていたため、色残りも50%以上はあるでしょうか。パッチも一部切り取り線の破れとベルトの色移りはありますが、現状でご理解ください。ドゥニームブランドの復活によりジャパンレプリカも再考されています。当時の良さを是非。サイズ表記W34 L33実寸ウェスト…約84cmレングス…約80cm※股下にダメージがありますので、状態考慮の上での価格設定です。ご理解ください。#ドゥニーム#DENIME#ジーンズ#ジーンズ#京都限定#レア

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ドゥニーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

ARCHIVE イタリア製 90s W< ラバー デニム 濃紺 珍 C970ペイント加工 USA製 リーバイス505 アイスブルー ゴールデンサイズ W34【LOVE KILLER】killer bondage track pants90s 00s USA製 Levi’s 517 ブラックデニム ビンテージガウディ GAUDi ストレッチ スキニーデニム ジーンズ 34インチ qクラッシュデニム ザレターズ