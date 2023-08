◯ブランド

◯素材

牛革

◯サイズ

携帯ケース/縦17×横10㎝

キーケース/縦11×横7㎝

コインケース/縦11×横9㎝

ショルダー/95㎝

アウトレットで数年前購入しました 使用感あります

◯カラー

トープ

◯状態

未使用品に近い美品となっております。

◯付属品

なし

☆

この度はご覧頂きありがとうございます。

こちらはあくまでUSED品となります。ご理解のある方のご購入宜しくお願い致します。

その他ご不明な点などございましたら、コメント欄へお問い合わせ下さい。

上品 綺麗目 カジュアル フォーマル 高級感 装飾 大人

素材···牛革(本革)

商品の情報 ブランド クラネ 商品の状態 未使用に近い

