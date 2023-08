最新最全の 新品 GOD SELECTION XXX バルバラ・ブーシェ Tシャツ M 黒 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

様々なジャンルの某著名人のフォトを取り上げ、そこにグラフィックのアレンジを加えるという遊び心を取り込んだアイテムを展開する、「GOD SELECTION XXX <ゴッドセレクション トリプルエックス>」の バルバラ・ブーシェ Tシャツです。新品未着用品です。

様々なジャンルの某著名人のフォトを取り上げ、そこにグラフィックのアレンジを加えるという遊び心を取り込んだアイテムを展開する、「GOD SELECTION XXX <ゴッドセレクション トリプルエックス>」の バルバラ・ブーシェ Tシャツです。新品未着用品です。・商品説明MADE IN USAのアメリカン・シーアイランドコットンを使用。西インド諸島産海島綿(シーアイランドコットン)の最高品質の超長綿です。繊維長、繊度、強度、色艶が優れています。光沢と繊細な柔軟性は格別で、洗濯を繰り返しても風合いが保たれ、さらに繊維に含まれる油脂分が多く、肌に触れたときにとても柔らかで吸水性にも優れています。・素材コットン100%・サイズ: M詳細画像参照

