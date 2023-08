2010年2011年に開催された ピースの懸賞の当選品 #1 ピース皮巻きzippo 静白です

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

【商品の説明】

ブランド・メーカー : ZIPPO ジッポー

製造年:2007年1月

その他 :50ポイントで応募 当選

【商品の状態】

使用状況 :未使用品

注意事項 :長期保存の為 フリント(着火石)は入っていません

オイルとフリントは付属しません

外箱には多少の汚れがあります

【その他】

パンフレットをおまけで差し上げます

ジッポーを出品して行きますので宜しくお願いします。

不明点はご質問ください。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

