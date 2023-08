【最安値】 THE NORTH FACE リュック ヒューズボックス 21L リュック/バックパック

新品未使用タグ付きです。

自宅保管にご理解くださいませ(^-^)

カラー...ブラック

以下ネットより引用

●色: ブラック(K)

●表地: 1000DTPEファブリックラミネート(ポリエステル100%)、840Dナイロン

●ストラップの種類: 調整可能

●留め具の種類: ファスナー

●重量:730g

●容量:21L

●寸法:(H×W×D)39.5×28×13cm

【ボックス型のキッズ向けデイパック】

●メインコンパートメントの大型ジッパー

●一定の荷重がかかると開放するバックルを使用したチェストストラップ

●ショルダーハーネスにフックつきのDリング

●持ちやすいハンドル

●ジッパーつきのフロントポケット

●フラップ裏にメッシュポケット

●本体内部にキークリップつきのオーガナイザーポケットとスリーブポケット

●リフレクター

【商品紹介】

A4サイズを折らずに収納できるボックス型のデイパック(リュック)。塾通いや習い事などの用具がたっぷり入る21Lサイズで、頑強なTPEファブリックラミネートのポリエステル地を使用しています。ボックス型のため本類の収納がラクにでき、大きく開くトップジッパーで荷物の出し入れも簡単。本体内部にはオーガナイザーとスリーブポケット、キークリップ付きメッシュポケットを備え、散らかりがちな小物もきちんと整理できます。ホイッスル付きのチェストバックルは、一定の荷重がかかると解放する仕様。

ノースフェイス リュック バッグ

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

