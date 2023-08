コンバースのct70です。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 傷や汚れあり

コンバースのct70です。4年前にNYの正規店で購入しました。状態は写真でご確認ください。表記サイズ JPN27.5cm※箱無し簡易包装#コンバース#CONVERSE#ct70#Converse#Converse #ChuckTaylor #All_Star70人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···USA製

