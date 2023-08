KEINA RITA ケイナリタ

NIL DUE / NIL UN TOKYO Tシャツ

Balloon Top ホワイト 36サイズです。

FENDI フェンディ モンスター\サイズ\XXL



完売品 mm6 BEST OF MARGIELA SIX ロゴTシャツ タグ付き

ポップアップで1時間近く並びました。

ADORE ハイゲージツイルビッグスリーブカットソー ボルドー 38 M

その際に他にも何点か購入し、

TOGA ナイロンジャージメッシュトップス

たくさん買いすぎてしまったので、出品しました。

☆週末限定値下げ☆ザロウ 定番Tシャツ

お店と自宅で1度だけ、試着しました。

ゴルチエJEAN PAUL GAULTIERノースリーブカットソータンクトップ



新品未使用タグ付‼️JunkoKatoh For NOBLE MizuSatin

裾がフワリと少し膨らみのあるデザインと

セリーヌ CELINE 新作 Tシャツ 半袖 カリフォルニア コットンジャージー

背面の異なるカラーのリボンがポイントです。

Super Yaya Maxi Crushed SUPERyaya

こちらのバルーントップは生産数も元々少ない上、

darich マリンボーダーニットトップス

大変人気でどのカラーも数秒の速さで即完売しております。

美品♡ FOXEY 白襟 ベロア トップス 42 フォクシー 白衿

夏以外にもニットの下に着用して裾のバルーン部分と

【1週間限定価格】OFF-WHITE Tシャツ

紐を出して着ると可愛いとデザイナーさんがおっしゃっていました。

1761 中川政七商店 綿の塩縮加工ワイドプルオーバー



BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ Uネック

入手困難でしたので、こちらの金額でご理解されましたらご検討ください。

LOVE T-shirt タナカダイスケ ピンク



【新品】マルディメクルディ Tシャツ ブラック ニューエラキャップセット



BALENCIAGA バレンシアガ 刺繍ロゴ Tシャツ ライトグレー サイズXS

【詳細】

【お値下げ】LANVIN セットアップ

表生地 Polyester 100%

Christian Dior 2006年 ガリアーノ期 Tシャツ トップス

裏生地 Cotton 100%

【極美品】PLEATS PLEASE 奇面 総柄 サークル プリーツトップス

・MADE IN JAPAN

【新品 タグ付き】ブルーレーベルクレストブリッジ ノースリーカットソー



GIVENCHY オーバーサイズTシャツ

【サイズ】36

SeaRoomlynn☆ Waffleリボン2way miniトップス

着丈74cm バスト95cm AH39cm

Ballsey コットンジャージーコンビ ティアードプルオーバー Sサイズ

肩巾37cm

【完売商品】epine エピヌ ハーフジップビッグTシャツ グレー



ふうちゃん大好き様 バーバリー ロゴ チェック Vネック Tシャツ BE

●状態

メゾンエウレカ MAISON EUREKA BIG Tシャツ 白

未使用です。

Deuxieme Classe TWIST タンクトップ

美品ですが、白という色もあり見落としがあるかも知れません。

HYSTERIC ラビット Tシャツ 半袖 Rabbit ビンテージ

一度人の手に渡っていますので、ご理解頂ける方にお譲り出来ればと思います。

❇️AliceOlivia23春夏新作アリスオリビア人形柄Tシャツ



Tweed Cropped ブラウス

コンパクトに畳んで、発送します。

【sacai】サカイ バックプリーツカットソー/ Tシャツ

シワなどがついてしまうこともあります。

新品 ★AP STUDIO スウェット ベスト ネイビー

ご理解下さいませ。

2023ss 最新作PATOU/パトゥ tシャツ S



値下☆theoryluxe オーバーサイズプルオーバー ニット ウォッシャブル

プロフィール一読下さい♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥロワー 商品の状態 未使用に近い

KEINA RITA ケイナリタ Balloon Top ホワイト 36サイズです。ポップアップで1時間近く並びました。その際に他にも何点か購入し、たくさん買いすぎてしまったので、出品しました。お店と自宅で1度だけ、試着しました。裾がフワリと少し膨らみのあるデザインと背面の異なるカラーのリボンがポイントです。こちらのバルーントップは生産数も元々少ない上、大変人気でどのカラーも数秒の速さで即完売しております。夏以外にもニットの下に着用して裾のバルーン部分と紐を出して着ると可愛いとデザイナーさんがおっしゃっていました。入手困難でしたので、こちらの金額でご理解されましたらご検討ください。【詳細】表生地 Polyester 100%裏生地 Cotton 100%・MADE IN JAPAN【サイズ】36着丈74cm バスト95cm AH39cm 肩巾37cm●状態未使用です。美品ですが、白という色もあり見落としがあるかも知れません。一度人の手に渡っていますので、ご理解頂ける方にお譲り出来ればと思います。コンパクトに畳んで、発送します。シワなどがついてしまうこともあります。ご理解下さいませ。 プロフィール一読下さい♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥロワー 商品の状態 未使用に近い

【貴重】サンローラン ロゴボタン カットソー トップスプリーツプリーズ 半袖 カットソー 総柄Tシャツ balmainファビアナフィリッピ ホワイト モニーレ トップス【可愛すぎ注意‼️】プラダ PRADA シャツ ブラウス ピンク定価4.5万円 イタリア製 コカパーニ デザインブラウス