女子プロを中心に流行しているセンターシャフトモデルです。

スコッティキャメロンでは希少です。

中心に当たりやすいので、とにかく転がりがいいです。

実戦用にいかがでしょうか。

■留意事項

・シャフトに7桁数字のシリアルございます。

・ウェイトは社外品です。

・33inchにシャフトカットしております。

・ヘッドカバーはハトメ穴を空けております。

・ソール、キャビティドットは色抜きしております。

・ソールのみムラ消しで薄く研磨しております。

・ヘッド、ソール、フェースにすり傷はございます。

リサイクルダンボールで発送いたします。

すり替え等防止の為、返品はお受けできません。

ご了承の上ご購入をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、コメントお願いいたします。

よろしくお願い申し上げます。

