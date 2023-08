フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。お得情報はプロフをご覧下さい

フォロワー様限定で割引・価格交渉を承ります。お得情報はプロフをご覧下さい※希望価格システム(10〜30%)からご登録頂いても即購入の意志とフォロワー様の確認できないため値下げはしません。コメントでお知らせ下さい#RIKOのデレクラム #RIKOのワンピースファーストライン、細かなドットの地模様があるジャガードシルク素材、とても珍しい深みのある黄緑色と紺色の柄の組み合わせが素敵なお品です未使用、保管中に前身頃シャーリング部分、後ろ身頃に僅かにに色が薄くなっているように感じる部分がありました。よく見ると何となく判るような感じではっきりせず元々の仕様かもしれません。黄緑の光沢のあるシルク素材なのでじっと見ると少し薄いのかもという程度です。光の反射であまり目立たないのと、前身頃はシャーリングで折りたたまれていますので外見からはほぼ見えませんがお写真で確認頂き気にされない方に着丈は平置で93.5cm位、ウエストブラウジング時は85cm位、裄丈約64cm、袖幅二の腕1周⇒31cm、手首一周⇒21cm、胸幅平置で49cm、ウエスト平置きでゴム伸縮を最大に伸ばした値39cm¥89,600円※誤差はご容赦デザイナーズブランド、高級テイラーメイド服、伝統工芸橫振り刺繍、新品レア品を多く出品中#RIKOのセレクト沿革→米国の名門パーソンズ卒業後その才能がマイケルコースの目に留まり、コレクションラインのアシスタントに採用。ディテールと素材に拘った高品質なラインが人気に。取扱いはバーニーズニューヨーク、オープニングセレモニー、ミッドウエスト、ユナイテッドアローズ、ビームス、イエナ、シップス、ドゥズィーエムクラス、ガリャルダガランテ、イエナ、ルシェルブルー、ナノユニバース、アーバンリサーチ、ドレステリア、ドーバーストリートマーケット、ドゥズイーエムクラス、ローズバッド、アダムエ ロペ、伊勢丹取扱い。msgm、ザロウ、アレキサンダーワン、ラグアンドボーン、3.1フィリップリム、イザベルマラン、セイ、シーニューヨーク、ティビ、カルヴェン、ウジョー、ジョセフ、プロエンザスクーラー、バイマレーネビルガーが競合するデレクラムワンピーステンクロスビーシルクワンピースライム色ワンピース黄緑色ワンピースイエローグリーンワンピースジャガードワンピース高級ワンピース

