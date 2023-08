【冬バーゲン★特別送料無料！】 creek angler's devic ベスト　ネイビー ベスト

種類···ベスト

サイズ···L

オリジナルのナイロンベスト。

着丈約68cm 身幅 約60cm 肩幅は約45cmです。

素人寸法なので誤差はあります。

●カラー:

ネイビー

●状態:

開封済み

●付属品:

無し

●その他、注意事項:

中古品なのでご了承くださいませ。

creek

creek angler's device

creek anglers device

種類···ベストサイズ···LCreek Angler's Device / Nylon VestCreek Angler's Device オリジナルのナイロンベスト。着丈約68cm 身幅 約60cm 肩幅は約45cmです。素人寸法なので誤差はあります。●カラー: ネイビー●状態: 開封済み●付属品: 無し●その他、注意事項: 中古品なのでご了承くださいませ。creekcreek angler's devicecreek anglers device

