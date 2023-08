コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します!

【商品名】

デッドストック

紺 ネイビー

【状態】

新品未使用 自宅保管になります。大きなダメージや目立つ汚れもなくまだまだ着用できます。

【サイズ】

7 3/8 58.7cm

今ではとても希少なアメリカ製のニューエラ シアトル マリナーズのキャップになります!

脇のロゴ無しタイプになりロゴが嫌な方にもオススメです!

探していた方いかがでしょうか?

propsstore(プロップスストア)EPOCH(エポック)creek(クリーク)geek(ジーク)l.l.bean(エルエルビーン)old GAP(オールドギャップ)polo(ポロラルフローレン )ecwcs(エクワックス)new era(ニューエラ)NIKE(ナイキ) adidas(アディダス) 700fill 1ldk、puts、cup and cone、j.crew、old stussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います!

【ご案内】

他にも断捨離してますので USA製 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!

#すけすに古着 からご覧ください。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

