魅力的な価格 ヨウジヤマモト×ニューエラ ネイビー　限定カラー キャップ

ヨウジヤマモト×ニューエラ

ニューエラ 9TWENTY

SS18

ミニロゴ キャップ

阪急博多、梅田限定のカラー、ネイビー

大阪に住んでいる知人に並んでもらい購入

○●○ 初めましてK.N.K@です。○●○

★発送は基本はヤマト運輸のメルカリ便使用します。

★メルカリ便以外も基本はヤマト運輸です。

★植物や小さい商品の発送は日本郵便株式会社を使用します。

★梱包は再利用品を使用しています。

★商品はできる限り小さくして発送しています。

★衣類は圧縮して発送致します。受け取り後は速やかに開封してください。

★まとめ買いで割引きする商品とまとめ買いでも割引きしていない商品あります。

★購入意思のない方はコメント、質問はご遠慮下さい。

★値引き交渉していません。

★値引き交渉可能な商品であっても常識の範囲外な値引き不可

能ですのでご遠慮下さい。ご理解頂けていない方のコメントは削除及びブロック致します。

★金額は相場と私自身の商品への対価で確定、変更しています。

商品の情報 ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

