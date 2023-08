数ある商品の中から古着屋shimoken(シモケン)を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

○商品名

【ノースフェイス】THE NORTH FACE ナイロンジャケット ブラック L、です。

○ポイント

大人気のブランドノースフェイスのナイロンジャケットです。フードがなく、スポーツ、レジャー、タウンユースと、さまざまなシーンにシンプルな着用が可能!大活躍の定番商品です。

○状態 中古

使用感はそれなりにありますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

○カラー

ブラック、黒

○サイズ

L(身幅57cm、着丈68cm、袖丈61cm、肩幅48㎝)

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

管理番号S009

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

