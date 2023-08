NO COFFEE × CLUBHAUS

(ノーコーヒー × クラブハウス)

即完商品

NO GOLF HOODIE

color:GRAY

size:XL

何度か短時間着用しました。ラウンドの時に着用した事はありません。

ハウスクリーニング済みです。

<サイズ>

サイズ 着丈 袖丈 身幅 肩幅

XL 76cm 65cm 66cm 58cm

以下、NO COFFEE公式サイトより引用。

日本未上陸のゴルフブランドを紹介する、大阪にあるゴルフウェア専門のセレクトショップ

『CLUBHAUS(クラブハウス)』とのコラボ商品第6弾です。

ゴルフに特化したアイテムを展開します。

”NO GOLF"をキーワードにしたアイテム展開です。

NO GOLFでは初のリリースとなるフーディー。

裏起毛で寒いゴルフの日にも快適です。

表面のポケットは独立しており、左右でポケットに入れるものを分けれる仕様。

表面にNO GOLF、背面にはLife with good shotと両社のロゴを配置。

ゴルフのラウンド時のみならず、普段にも着用できるスウェット。

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

#クラブハウス

#ビームスゴルフ

#ノーコーヒー

#タングラム

カラー···グレー

種類···トレーナー パーカー

サイズ···XL(LL)

丈···長袖

商品の情報 ブランド ビームスゴルフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ビームスゴルフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

