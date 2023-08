【翌日発送可能】 ニューバランス ML860XC 26.5cm スニーカー

ビリーズで購入したものです。

一度だけ一時間ほど着用しただけですので、全体的に綺麗な状態です。

値下げは出来ません。

メインカラー···ブラック

「ML860」は2011年に発売されたパフォーマンスランニングシューズ。

当時日本では未発売でしたが、2012年にはアメリカで権威ある雑誌『RUNNER’S WORLD』でエディターズチョイスに選出されたシューズを忠実に再現。

通気性に優れたメッシュとシンセティックレザーのアッパーに衝撃吸収、反発性に優れた「Nergy(エナジー)」「ABZORB(アブゾーブ)」といったニュー バランスの代表的なテクノロジーを採用したソールにより、快適な履き心地と様々なスタイルにフィットする1足。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

