お知らせ ログイン 会員登録 出品
適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ

商品の説明

クローゼット整理のため、出品します。
oldGAP オールドキャップ USA製 デニムシャツ ビッグシルエット

HBARC California RanchWear ウエスタンシャツ①
アイ・ジュンヤワタナベ・コムデギャルソンの、いまの季節にちょうど良い、通気性の高いコットンシャツです。
journal standard バルファレース オープンシャツ

ラグズマックレガー長袖シャツ
4-5回使用し、使用毎に手洗い、またシーズン終了毎に白洋舎のローヤルクリーニングを施していたため、襟周り含めコンディションは良い方だと思います。
コムデギャルソンオム　AD表記なし　ストライプ　比翼ボタン　長袖シャツ　ホワイト

【韓国】ROMANTICCROWN BTS 防弾少年団 シャツ セブチ テテ
◾️サイズ：平置き概寸
半袖シャツ チェックシャツ
着丈76
★ロゴ★シャツ★PRADA★サイズ37 14 2/1★プラダ★ジャパンタグ★
胸囲105
リアルマッコイズ ハワイアンシャツ　半袖シャツ　アロハ　M
肩幅42
Porter Classic × ジャーナルスタンダード ROLL UP シャツ
袖丈235
✴️BUFFALO BOBS バッファローボブズ✴️スカーフ付き長袖シャツ✴️
裾囲110
s'yte ビッグシャツ　yohji
袖口幅18
ヒステリックグラマー 総柄 グラフィックシャツ オープンカラーシャツ 長袖シャツ

son of the cheese satin stripe shirt L
◾️素材：綿100%
ケムリ メンズ クロスサーペント マグノリア グラデーションシャツ 1

【希少】ポロ ラルフローレン オープンカラー 半袖 シャツ 刺繍 2XL
※伊勢丹新宿店にて購入。
UNUSED US1405 18SS 薔薇 バラ シャツ ネイビー アンユーズド
※写真撮影のため、クリーニングの袋を開封しています。
トルネードマート　パイソンジャケット

新品同様　今期YAECA ヤエカコンフォートシャツリラックスロング
#コムデギャルソン
GIANNETTOジャンネット・赤×白・ギンガムチェックシャツ・M（38.5)
#ジュンヤワタナベマン
確認★ディズニー ミッキー プルート アロハシャツ 総柄 M
#COMMEdesGARCONS
新品未使用タグ付き 18ss unused×beauty&youth 別注シャツ
#JUNYAWATANABEMAN
【WACKOMARIA】(L-B)虎 HAWAIIAN SHIRT／新品／送料込
#eYeJUNYAWATANABEMAN

COMME des GARCONS HOMME 田中オム ストライプ 半袖シャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ノースフェイス NR22330 NB42330セットアップXL 新品・未使用

ワコマリア　wakomaria パイソン柄　半袖シャツ

wacko maria ワコマリア ブラジル柄 シャツ 総柄 開襟シャツ

専用です！MARNI マルニ メンズ 半袖 シャツ プリント 総柄 イタリア製
クローゼット整理のため、出品します。アイ・ジュンヤワタナベ・コムデギャルソンの、いまの季節にちょうど良い、通気性の高いコットンシャツです。4-5回使用し、使用毎に手洗い、またシーズン終了毎に白洋舎のローヤルクリーニングを施していたため、襟周り含めコンディションは良い方だと思います。◾️サイズ：平置き概寸着丈76胸囲105肩幅42袖丈235裾囲110袖口幅18◾️素材：綿100%※伊勢丹新宿店にて購入。※写真撮影のため、クリーニングの袋を開封しています。#コムデギャルソン#ジュンヤワタナベマン#COMMEdesGARCONS#JUNYAWATANABEMAN#eYeJUNYAWATANABEMAN

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
商品の状態目立った傷や汚れなし

適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ

15分钟前

適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ

¥13,333 ¥11,333

(税込) 送料込み
5
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

266e10cef21

 1380

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

266e10cef21
適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ 適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ

【中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン ストライプ 半袖シャツ ライトブルーxホワイト【サイズL】【メンズ】 | フリマアプリ ラクマ

【中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン ストライプ 半袖シャツ ライトブルーxホワイト【サイズL】【メンズ】 | フリマアプリ ラクマ


アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソン eYe JUNYA WATANABE MAN

アイ ジュンヤワタナベ マン コムデギャルソン eYe JUNYA WATANABE MAN


【中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン ストライプ 半袖シャツ ライトブルーxホワイト【サイズL】【メンズ】

【中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン ストライプ 半袖シャツ ライトブルーxホワイト【サイズL】【メンズ】


中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン

中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン


ジュンヤワタナベコムデギャルソン シャツ(メンズ)の通販 100点以上

ジュンヤワタナベコムデギャルソン シャツ(メンズ)の通販 100点以上


【中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン ストライプ 半袖シャツ ライトブルーxホワイト【サイズL】【メンズ】

【中古】ジュンヤワタナベ マン JUNYA WATANABE MAN 2021年春夏 コットン ストライプ 半袖シャツ ライトブルーxホワイト【サイズL】【メンズ】


JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 21SS WG-B037 綿チェック 綿ラミーサテン 綿ストライプ 長袖 シャツ ブルー系 XS【新古品】【未使用】【中古】

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 21SS WG-B037 綿チェック 綿ラミーサテン 綿ストライプ 長袖 シャツ ブルー系 XS【新古品】【未使用】【中古】

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ
© www.inba.net, Inc.