適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ

クローゼット整理のため、出品します。
oldGAP オールドキャップ USA製 デニムシャツ ビッグシルエット
HBARC California RanchWear ウエスタンシャツ①
アイ・ジュンヤワタナベ・コムデギャルソンの、いまの季節にちょうど良い、通気性の高いコットンシャツです。
journal standard バルファレース オープンシャツ
ラグズマックレガー長袖シャツ
4-5回使用し、使用毎に手洗い、またシーズン終了毎に白洋舎のローヤルクリーニングを施していたため、襟周り含めコンディションは良い方だと思います。
コムデギャルソンオム AD表記なし ストライプ 比翼ボタン 長袖シャツ ホワイト
【韓国】ROMANTICCROWN BTS 防弾少年団 シャツ セブチ テテ
◾️サイズ：平置き概寸
半袖シャツ チェックシャツ
着丈76
★ロゴ★シャツ★PRADA★サイズ37 14 2/1★プラダ★ジャパンタグ★
胸囲105
リアルマッコイズ ハワイアンシャツ 半袖シャツ アロハ M
肩幅42
Porter Classic × ジャーナルスタンダード ROLL UP シャツ
袖丈235
✴️BUFFALO BOBS バッファローボブズ✴️スカーフ付き長袖シャツ✴️
裾囲110
s'yte ビッグシャツ yohji
袖口幅18
ヒステリックグラマー 総柄 グラフィックシャツ オープンカラーシャツ 長袖シャツ
son of the cheese satin stripe shirt L
◾️素材：綿100%
ケムリ メンズ クロスサーペント マグノリア グラデーションシャツ 1
【希少】ポロ ラルフローレン オープンカラー 半袖 シャツ 刺繍 2XL
※伊勢丹新宿店にて購入。
UNUSED US1405 18SS 薔薇 バラ シャツ ネイビー アンユーズド
※写真撮影のため、クリーニングの袋を開封しています。
トルネードマート パイソンジャケット
新品同様 今期YAECA ヤエカコンフォートシャツリラックスロング
#コムデギャルソン
GIANNETTOジャンネット・赤×白・ギンガムチェックシャツ・M（38.5)
#ジュンヤワタナベマン
確認★ディズニー ミッキー プルート アロハシャツ 総柄 M
#COMMEdesGARCONS
新品未使用タグ付き 18ss unused×beauty&youth 別注シャツ
#JUNYAWATANABEMAN
【WACKOMARIA】(L-B)虎 HAWAIIAN SHIRT／新品／送料込
#eYeJUNYAWATANABEMAN
COMME des GARCONS HOMME 田中オム ストライプ 半袖シャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
ノースフェイス NR22330 NB42330セットアップXL 新品・未使用
ワコマリア wakomaria パイソン柄 半袖シャツ
wacko maria ワコマリア ブラジル柄 シャツ 総柄 開襟シャツ
専用です！MARNI マルニ メンズ 半袖 シャツ プリント 総柄 イタリア製
クローゼット整理のため、出品します。アイ・ジュンヤワタナベ・コムデギャルソンの、いまの季節にちょうど良い、通気性の高いコットンシャツです。4-5回使用し、使用毎に手洗い、またシーズン終了毎に白洋舎のローヤルクリーニングを施していたため、襟周り含めコンディションは良い方だと思います。◾️サイズ：平置き概寸着丈76胸囲105肩幅42袖丈235裾囲110袖口幅18◾️素材：綿100%※伊勢丹新宿店にて購入。※写真撮影のため、クリーニングの袋を開封しています。#コムデギャルソン#ジュンヤワタナベマン#COMMEdesGARCONS#JUNYAWATANABEMAN#eYeJUNYAWATANABEMAN
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし