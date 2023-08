適切な価格 WATANABE JUNYA MAN 半袖コットンシャツ 2015SS シャツ

クローゼット整理のため、出品します。

アイ・ジュンヤワタナベ・コムデギャルソンの、いまの季節にちょうど良い、通気性の高いコットンシャツです。

4-5回使用し、使用毎に手洗い、またシーズン終了毎に白洋舎のローヤルクリーニングを施していたため、襟周り含めコンディションは良い方だと思います。

◾️サイズ:平置き概寸

着丈76

胸囲105

肩幅42

袖丈235

裾囲110

袖口幅18

◾️素材:綿100%

※伊勢丹新宿店にて購入。

※写真撮影のため、クリーニングの袋を開封しています。

#コムデギャルソン

#ジュンヤワタナベマン

#COMMEdesGARCONS

#JUNYAWATANABEMAN

#eYeJUNYAWATANABEMAN

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

