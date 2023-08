破れなどなく、状態綺麗です。

NCT DREAM ジェミン WE BOOM ホログラム トレカ POP UP

gairは若干角に擦れがありますが、通常使用でどうしてもなってしまう程度です。

BTS love yourself Bluray ニューヨーク公演 グク トレカ

出品者の判断基準ですので、お写真でご確認ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

破れなどなく、状態綺麗です。gairは若干角に擦れがありますが、通常使用でどうしてもなってしまう程度です。出品者の判断基準ですので、お写真でご確認ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

5-STAR Stray Kids デジパックVer. 8種セット〈新品未開封〉アンケートトレカ テヒョン TXT【最安値】TWICE SSJYP 日本限定 トレカ 10枚セットstraykids ヒョンジン チャンビン ユニット ハイタッチ券【775】SEVENTEEN Your Choice ジョンハン ⚠️非公式含ボイプラ ファイナル トレカ リッキー