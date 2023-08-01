【当店限定販売】 6畳用 三菱(霧ヶ峰) ルームエアコン #6383 工事費込み 2019年 エアコン

専用
トヨトミ 2020年製 窓用エアコン 日本製 TIW-A180K
エコフロー EcoFLow Wave クーラー
●こちらの商品は下記の【地域限定】の販売となります。
3 ハイアール ルームエアコン ウインド形冷房専用 JA-16M 2014年製
（京都府）
冷風機(家庭用)タンスのゲン。 2020年製 スポットクーラー
京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市
三菱電気 換気扇 エアーカーテン GK3009S 3個セット
（大阪府）
アイリスオーヤマ 10畳 エアコン IRA-2804W 3ヶ月使用
高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市
やっぱり様専用 ポータブルスポットクーラーYAMAZEN YNC-A160
（滋賀県）
【動作良好•匿名配送】 Haier ハイアールJA-16T(W)窓用エアコン
大津市、草津市
1170 シャープ【AY-N22N-W】2021年製 6畳 エアコン 中古
♥️大特価♥️Hisenseエアコン 14畳 冷暖房 ハイセンス ルームエアコン
●出張可能な地域
BBK ラチェットトルクレンチ&フィックスレンチ 8mm幅 セット
（京都府）
三菱(霧ヶ峰) 6畳用 ルームエアコン 2019年 工事費込み #6383
福知山市 5,500円
EENOUR スポットクーラー QN650
舞鶴市 8,800円
ポータブルエアコン 冷房能力0.85kW スポットクーラー黒色
（大阪府）
値下げ！ポータブルクーラー冷専3.5kW IPA-3521G-W ホワイト
茨木市、摂津市、守口市、門真市、大東市、東大阪市 2,200円
ダイキン キャリミー PCA10YS-W ポータブルクーラー
大阪市、吹田市、豊中市、八尾市 3,300円
あき様専用 BRC1E3×16個
堺市 5,500円
【中古】富士通 ルームエアコン 2.2kw AS-C22F (28558)
※その他地域はご相談ください
スイデン スポットクーラー スポットエアコン
※全て税込です
EcoFlow WAVE ポーダブルクーラー
トヨトミ スポットクーラー TAD-2221 冷風機
CORONA CW-1613 窓用エアコン
■ 三菱電機(霧ヶ峰) ルームエアコン6畳用(2.2kW)本体
はるお。様専用 KOIZUMI
■ MSZ-GE2219-W/2019年製
kei様専用KAW-1902 コイズミ ルームエアコン ウィンドウエアコン
■ 標準工事込み
コロナ どこでもクーラー超美品
EcoFlow Wave2 ポータブルエアコン
【標準工事の内容】
コロナ ルームエアコン CW-1619 2019年式
1.配管は4mまで
2077 三菱 ミツビシ PAR-37MA エアコン リモコン 業務
2.室外機は水平な地面かベランダ置き
2021年製 コロナ冷暖房兼用窓用エアコン テラス用窓枠付 CWH-A1821
3.真空引き施工
CWH-A1820 2020年製 窓エアコン 冷暖房兼用
4.テープ巻き仕上げ
てっちゃんさん専用。コロナ、ウインドエアコン、CW-1614
楓様専用 ドレンポンプ MIDO121S 2台
【別途費用がかかる場合】
日立！2020年！14畳！愛知県名古屋市周辺取り付け承ります
1.配管が4mを超える 3,300円/m
坂田銀時様専用 Panasonic CS-226CFR ルームエアコン
2.室内機の土壁・RC壁の設置 2,200円
【中古】日立 ルームエアコン 5.6kw RAS-AJL56D2 (29844)
3.室外機の屋根置き・壁面置きなど 6,600円〜
保証付！富士通エアコン☆ノクリア6畳用☆2020年☆F41
4.穴あけ工事 3,300円〜
美品/うるさらX S56ZTRXP-W [ホワイト]/短期使用！！下部室外機！
5.隠蔽配管への取り付け 6,600円〜
Elliaルームエアコン Panasonic CS-220DFR-W
6.配管立ち上げ（配管7mまで含む） 13,200円
25C パナソニック エオリア ルームエアコン 大容量12畳対応 20年製
7.コンセント交換+電圧切替 4,400円
SONY REON POCKET 3 RNP-3
8.新規配管カバー据え付け 6,600円〜
マイベルペット フロンR32 3.7kg NRC
9.古いエアコン取り外し 5,500円
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 13
●古いエアコン下取り -1,000円
TORRAS COOLIFY2 ネッククーラー ペルチェ
●ガスチャージ 0円
エアコン本体 福岡市内取付料金込み 2017年 日立 14畳 3.6キロ
※全て税込です
ルームエアコン CORONA ウインドヒーポン CWH-A1818(WS)
※追加費用は現地集金になります
三菱電機 ルームエアコン GVシリーズ 200V霧ヶ峰 室内ユニット ①
ユアサプライムス どこでもエアコン YNMC-5B
○ 完全分解清掃品（購入後のクリーニングは不要です）
スイデン スポットエアコン
○ 初期不良保証 工事日から90日間
NAKATOMI ミニクーラー MAC-10
○ 工事保証 工事日から3年間
トヨトミ 2020年製 窓用エアコン 日本製 TIW-A180K
エコフロー EcoFLow Wave クーラー
・他でも販売していますので、タイミング次第で欠品になる場合がございます
3 ハイアール ルームエアコン ウインド形冷房専用 JA-16M 2014年製
冷風機(家庭用)タンスのゲン。 2020年製 スポットクーラー
三菱電気 換気扇 エアーカーテン GK3009S 3個セット
【付属品】
アイリスオーヤマ 10畳 エアコン IRA-2804W 3ヶ月使用
リモコン/あり
やっぱり様専用 ポータブルスポットクーラーYAMAZEN YNC-A160
室内機据付板/あり
【動作良好•匿名配送】 Haier ハイアールJA-16T(W)窓用エアコン
取扱説明書/なし
1170 シャープ【AY-N22N-W】2021年製 6畳 エアコン 中古
室外機ドレンプラグ/なし
♥️大特価♥️Hisenseエアコン 14畳 冷暖房 ハイセンス ルームエアコン
BBK ラチェットトルクレンチ&フィックスレンチ 8mm幅 セット
【仕様】
三菱(霧ヶ峰) 6畳用 ルームエアコン 2019年 工事費込み #6383
・電源 単相100V(平行型)
EENOUR スポットクーラー QN650
・冷房能力 2.2kW(6〜9畳)
ポータブルエアコン 冷房能力0.85kW スポットクーラー黒色
・暖房能力 2.2kW(5〜6畳)
値下げ！ポータブルクーラー冷専3.5kW IPA-3521G-W ホワイト
・省エネ基準達成率 100%
ダイキン キャリミー PCA10YS-W ポータブルクーラー
あき様専用 BRC1E3×16個
#霧ヶ峰のエアコン一覧
【中古】富士通 ルームエアコン 2.2kw AS-C22F (28558)
#6畳用のエアコン一覧
スイデン スポットクーラー スポットエアコン
#エアコン2台目以降2000円割引
EcoFlow WAVE ポーダブルクーラー
トヨトミ スポットクーラー TAD-2221 冷風機
CORONA CW-1613 窓用エアコン
はるお。様専用 KOIZUMI
kei様専用KAW-1902 コイズミ ルームエアコン ウィンドウエアコン
コロナ どこでもクーラー超美品
EcoFlow Wave2 ポータブルエアコン
コロナ ルームエアコン CW-1619 2019年式
2077 三菱 ミツビシ PAR-37MA エアコン リモコン 業務
2021年製 コロナ冷暖房兼用窓用エアコン テラス用窓枠付 CWH-A1821
専用●こちらの商品は下記の【地域限定】の販売となります。（京都府）京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市（大阪府）高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市（滋賀県）大津市、草津市●出張可能な地域（京都府）福知山市 5,500円舞鶴市 8,800円（大阪府）茨木市、摂津市、守口市、門真市、大東市、東大阪市 2,200円大阪市、吹田市、豊中市、八尾市 3,300円堺市 5,500円※その他地域はご相談ください※全て税込です■ 三菱電機(霧ヶ峰) ルームエアコン6畳用(2.2kW)本体■ MSZ-GE2219-W/2019年製■ 標準工事込み【標準工事の内容】1.配管は4mまで2.室外機は水平な地面かベランダ置き3.真空引き施工4.テープ巻き仕上げ【別途費用がかかる場合】1.配管が4mを超える 3,300円/m2.室内機の土壁・RC壁の設置 2,200円3.室外機の屋根置き・壁面置きなど 6,600円〜4.穴あけ工事 3,300円〜5.隠蔽配管への取り付け 6,600円〜6.配管立ち上げ（配管7mまで含む） 13,200円7.コンセント交換+電圧切替 4,400円8.新規配管カバー据え付け 6,600円〜9.古いエアコン取り外し 5,500円●古いエアコン下取り -1,000円●ガスチャージ 0円※全て税込です※追加費用は現地集金になります○ 完全分解清掃品（購入後のクリーニングは不要です）○ 初期不良保証 工事日から90日間○ 工事保証 工事日から3年間・他でも販売していますので、タイミング次第で欠品になる場合がございます【付属品】リモコン/あり室内機据付板/あり取扱説明書/なし室外機ドレンプラグ/なし【仕様】・電源 単相100V(平行型)・冷房能力 2.2kW(6〜9畳)・暖房能力 2.2kW(5〜6畳)・省エネ基準達成率 100%#霧ヶ峰のエアコン一覧#6畳用のエアコン一覧#エアコン2台目以降2000円割引