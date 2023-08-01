【当店限定販売】 6畳用 三菱(霧ヶ峰) ルームエアコン #6383 工事費込み 2019年 エアコン

専用

トヨトミ 2020年製 窓用エアコン 日本製 TIW-A180K



エコフロー EcoFLow Wave クーラー

●こちらの商品は下記の【地域限定】の販売となります。

3 ハイアール ルームエアコン ウインド形冷房専用 JA-16M 2014年製

（京都府）

冷風機(家庭用)タンスのゲン。 2020年製 スポットクーラー

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市

三菱電気 換気扇 エアーカーテン GK3009S 3個セット

（大阪府）

アイリスオーヤマ 10畳 エアコン IRA-2804W 3ヶ月使用

高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市

やっぱり様専用 ポータブルスポットクーラーYAMAZEN YNC-A160

（滋賀県）

【動作良好•匿名配送】 Haier ハイアールJA-16T(W)窓用エアコン

大津市、草津市

1170 シャープ【AY-N22N-W】2021年製 6畳 エアコン 中古



♥️大特価♥️Hisenseエアコン 14畳 冷暖房 ハイセンス ルームエアコン

●出張可能な地域

BBK ラチェットトルクレンチ&フィックスレンチ 8mm幅 セット

（京都府）

三菱(霧ヶ峰) 6畳用 ルームエアコン 2019年 工事費込み #6383

福知山市 5,500円

EENOUR スポットクーラー QN650

舞鶴市 8,800円

ポータブルエアコン 冷房能力0.85kW スポットクーラー黒色

（大阪府）

値下げ！ポータブルクーラー冷専3.5kW IPA-3521G-W ホワイト

茨木市、摂津市、守口市、門真市、大東市、東大阪市 2,200円

ダイキン キャリミー PCA10YS-W ポータブルクーラー

大阪市、吹田市、豊中市、八尾市 3,300円

あき様専用 BRC1E3×16個

堺市 5,500円

【中古】富士通 ルームエアコン 2.2kw AS-C22F (28558)

※その他地域はご相談ください

スイデン スポットクーラー スポットエアコン

※全て税込です

EcoFlow WAVE ポーダブルクーラー



トヨトミ スポットクーラー TAD-2221 冷風機



CORONA CW-1613 窓用エアコン

■ 三菱電機(霧ヶ峰) ルームエアコン6畳用(2.2kW)本体

はるお。様専用 KOIZUMI

■ MSZ-GE2219-W/2019年製

kei様専用KAW-1902 コイズミ ルームエアコン ウィンドウエアコン

■ 標準工事込み

コロナ どこでもクーラー超美品



EcoFlow Wave2 ポータブルエアコン

【標準工事の内容】

コロナ ルームエアコン CW-1619 2019年式

1.配管は4mまで

2077 三菱 ミツビシ PAR-37MA エアコン リモコン 業務

2.室外機は水平な地面かベランダ置き

2021年製 コロナ冷暖房兼用窓用エアコン テラス用窓枠付 CWH-A1821

3.真空引き施工

CWH-A1820 2020年製 窓エアコン 冷暖房兼用

4.テープ巻き仕上げ

てっちゃんさん専用。コロナ、ウインドエアコン、CW-1614



楓様専用 ドレンポンプ MIDO121S 2台

【別途費用がかかる場合】

日立！2020年！14畳！愛知県名古屋市周辺取り付け承ります

1.配管が4mを超える 3,300円/m

坂田銀時様専用 Panasonic CS-226CFR ルームエアコン

2.室内機の土壁・RC壁の設置 2,200円

【中古】日立 ルームエアコン 5.6kw RAS-AJL56D2 (29844)

3.室外機の屋根置き・壁面置きなど 6,600円〜

保証付！富士通エアコン☆ノクリア6畳用☆2020年☆F41

4.穴あけ工事 3,300円〜

美品/うるさらX S56ZTRXP-W [ホワイト]/短期使用！！下部室外機！

5.隠蔽配管への取り付け 6,600円〜

Elliaルームエアコン Panasonic CS-220DFR-W

6.配管立ち上げ（配管7mまで含む） 13,200円

25C パナソニック エオリア ルームエアコン 大容量12畳対応 20年製

7.コンセント交換+電圧切替 4,400円

SONY REON POCKET 3 RNP-3

8.新規配管カバー据え付け 6,600円〜

マイベルペット フロンR32 3.7kg NRC

9.古いエアコン取り外し 5,500円

CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 13

●古いエアコン下取り -1,000円

TORRAS COOLIFY2 ネッククーラー ペルチェ

●ガスチャージ 0円

エアコン本体 福岡市内取付料金込み 2017年 日立 14畳 3.6キロ

※全て税込です

ルームエアコン CORONA ウインドヒーポン CWH-A1818(WS)

※追加費用は現地集金になります

三菱電機 ルームエアコン GVシリーズ 200V霧ヶ峰 室内ユニット ①



ユアサプライムス どこでもエアコン YNMC-5B

○ 完全分解清掃品（購入後のクリーニングは不要です）

スイデン スポットエアコン

○ 初期不良保証 工事日から90日間

NAKATOMI ミニクーラー MAC-10

○ 工事保証 工事日から3年間

トヨトミ 2020年製 窓用エアコン 日本製 TIW-A180K



エコフロー EcoFLow Wave クーラー

・他でも販売していますので、タイミング次第で欠品になる場合がございます

3 ハイアール ルームエアコン ウインド形冷房専用 JA-16M 2014年製



冷風機(家庭用)タンスのゲン。 2020年製 スポットクーラー



三菱電気 換気扇 エアーカーテン GK3009S 3個セット

【付属品】

アイリスオーヤマ 10畳 エアコン IRA-2804W 3ヶ月使用

リモコン/あり

やっぱり様専用 ポータブルスポットクーラーYAMAZEN YNC-A160

室内機据付板/あり

【動作良好•匿名配送】 Haier ハイアールJA-16T(W)窓用エアコン

取扱説明書/なし

1170 シャープ【AY-N22N-W】2021年製 6畳 エアコン 中古

室外機ドレンプラグ/なし

♥️大特価♥️Hisenseエアコン 14畳 冷暖房 ハイセンス ルームエアコン



BBK ラチェットトルクレンチ&フィックスレンチ 8mm幅 セット

【仕様】

三菱(霧ヶ峰) 6畳用 ルームエアコン 2019年 工事費込み #6383

・電源 単相100V(平行型)

EENOUR スポットクーラー QN650

・冷房能力 2.2kW(6〜9畳)

ポータブルエアコン 冷房能力0.85kW スポットクーラー黒色

・暖房能力 2.2kW(5〜6畳)

値下げ！ポータブルクーラー冷専3.5kW IPA-3521G-W ホワイト

・省エネ基準達成率 100%

ダイキン キャリミー PCA10YS-W ポータブルクーラー



あき様専用 BRC1E3×16個

#霧ヶ峰のエアコン一覧

【中古】富士通 ルームエアコン 2.2kw AS-C22F (28558)

#6畳用のエアコン一覧

スイデン スポットクーラー スポットエアコン

#エアコン2台目以降2000円割引

商品の情報 ブランド 三菱電機 商品の状態 目立った傷や汚れなし

専用●こちらの商品は下記の【地域限定】の販売となります。（京都府）京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市（大阪府）高槻市、枚方市、交野市、寝屋川市（滋賀県）大津市、草津市●出張可能な地域（京都府）福知山市 5,500円舞鶴市 8,800円（大阪府）茨木市、摂津市、守口市、門真市、大東市、東大阪市 2,200円大阪市、吹田市、豊中市、八尾市 3,300円堺市 5,500円※その他地域はご相談ください※全て税込です■ 三菱電機(霧ヶ峰) ルームエアコン6畳用(2.2kW)本体■ MSZ-GE2219-W/2019年製■ 標準工事込み【標準工事の内容】1.配管は4mまで2.室外機は水平な地面かベランダ置き3.真空引き施工4.テープ巻き仕上げ【別途費用がかかる場合】1.配管が4mを超える 3,300円/m2.室内機の土壁・RC壁の設置 2,200円3.室外機の屋根置き・壁面置きなど 6,600円〜4.穴あけ工事 3,300円〜5.隠蔽配管への取り付け 6,600円〜6.配管立ち上げ（配管7mまで含む） 13,200円7.コンセント交換+電圧切替 4,400円8.新規配管カバー据え付け 6,600円〜9.古いエアコン取り外し 5,500円●古いエアコン下取り -1,000円●ガスチャージ 0円※全て税込です※追加費用は現地集金になります○ 完全分解清掃品（購入後のクリーニングは不要です）○ 初期不良保証 工事日から90日間○ 工事保証 工事日から3年間・他でも販売していますので、タイミング次第で欠品になる場合がございます【付属品】リモコン/あり室内機据付板/あり取扱説明書/なし室外機ドレンプラグ/なし【仕様】・電源 単相100V(平行型)・冷房能力 2.2kW(6〜9畳)・暖房能力 2.2kW(5〜6畳)・省エネ基準達成率 100%#霧ヶ峰のエアコン一覧#6畳用のエアコン一覧#エアコン2台目以降2000円割引

商品の情報 ブランド 三菱電機 商品の状態 目立った傷や汚れなし

EcoFlow WAVE ポーダブルクーラートヨトミ スポットクーラー TAD-2221 冷風機CORONA CW-1613 窓用エアコンはるお。様専用 KOIZUMIkei様専用KAW-1902 コイズミ ルームエアコン ウィンドウエアコンコロナ どこでもクーラー超美品EcoFlow Wave2 ポータブルエアコンコロナ ルームエアコン CW-1619 2019年式2077 三菱 ミツビシ PAR-37MA エアコン リモコン 業務2021年製 コロナ冷暖房兼用窓用エアコン テラス用窓枠付 CWH-A1821