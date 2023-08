独特な 【送料無料】 シーグリ BTS デコキット まとめ売り ウィンパケ K-POP/アジア

シーズングリーティング 2021,2022

ウィンターパッケージ 2020,2021

デコキット

のまとめ売りです。

DVDやデジタルコードなど全て再生可能です◎

ウィンターパッケージ2020年のみ、ボックスに破れが2箇所ございますので、写真でご確認お願いします。

引越しの為、早く売りたいのでこの値段です

即購入可ですが、一度メッセージ頂けると有難いです。

値下げ交渉◎ (希望のお値段ご提示下さい)

Bts関連のおまけ◎

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・

シーグリ2021

ランダム生写真 ジョングク ₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎◎

チェキ風カード 全員◎

切手風シール テヒョン‪✕‬

デコシール ナムジュン‪✕‬

証明写真 ジミン ジョングク ナムジュン ‪✕‬

その他、DVD・手帳・トレカケースなど◎

シーグリ2022

ランダムマグネット ジミン(•ө•) ◎

全員封入トレカ ジミン ジョングク‪✕‬

デジタルコード ''未再生''

その他、備品揃ってます

SEVENTEENペンライトver.3

ウィンターパッケージ 2021

生写真 ナムジュン‪✕‬

ポストカード 若干の折れ有

ポーチなど、その他は揃ってます

デコキット

ランダムトレカ ‪‪✕‬

チェキ ジミン ジョングク‪✕‬

全員封入トレカ ジミン ジョングク‪✕‬

ステッカー マスキングテープ 未使用◎

その他、備品揃ってます

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

