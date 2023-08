【12月スーパーSALE 15％OFF】 MILT9601 WTAPS TROUSERS XLサイズ DRAB OLIVE ワークパンツ/カーゴパンツ

WTAPS 2023SS MILT9601 TROUSERS OLIVE DRAB XLサイズ

ダブルタップス トラウザーズ オリーブドラブ X-LARGE JUNGLE STOCK ジャングルストック

231WVDT-PTM09

MILT9601 /

TROUSERS / NYCO. RIPSTOP

コットン/ナイロン混紡のリップストップ生地を使用した6ポケットトラウザーズ。アコーディオン型のカーゴポケット右側に両端の斜線でサイズを表記するプリントネームを付属。裾口は内蔵されたドローコードで調節可能。フロントの膝部分に入れたタックが屈曲の可動を補助。

COLOR : OLIVE DRAB

SIZE : X-LARGE

FABRIC : COTTON 50%, NYLON 50%

ご覧頂きありがとうございます。

購入後1時間以内にお支払い頂ける方のみお願い致します。

正規取り扱い店購入の新品未使用になります。

購入者様都合の返品はご遠慮下さいませ。

都合により設定している発送期限よりお日にち頂く場合がございますので、自己紹介文もご確認ください。

よろしくお願い致します。

画像・コメント引用禁止@DEB

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

