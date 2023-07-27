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爆売り！ Huawei FreeBuds Pro2 フロストシルバー イヤフォン

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新品未使用品をAmazonにて購入後
BOSE soundsport FREE イヤホン
1ヶ月程度外出時に使いました
AfterShokz OpenComm 骨伝導イヤフォン　ASC100
最近は使う頻度がかなり減ったので出品します
③【新品】星街すいせい TAKU INOUE ワイヤレスイヤホン anima

與真司郎コラボイヤホン※豪華版※
小さな落とし傷、ちょっとしたスレがあるので他の出品よりは少し安くしました
新品　AirPods Pro 右耳のみ　エアーポッズ　プロApple国内正規品

Bose QuietComfort Earbuds ストーンブルー
音質、バッテリーは使っていて特に問題はありませんでした
Shokz 骨伝導 イヤホン ワイヤレス OpenRun

【ほぼ未使用】Bose Sport Earbuds／完全ワイヤレスイヤホン
付属品完備
Apple AirPods Pro エアーポッズ　プロ　充電ケース　国内正規品

wf -1000xm4 ブラック　SONY Bluetooth イヤホン
質問等がございましたらコメントで気軽に質問してください(*^^*)
第一世代　AirPods Pro MWP22J/A

AVIOT TE-J1 ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン
ご購入後簡易的なクリーニングいたします
ソニー LinkBuds S WF-LS900N シリコンカバーセット

※新品未使用 Lightning充電ケース付きAirPods（第3世代）
#Huawei
《明日発送可》Airpods pro 第1世代
#ワイヤレスイヤホン
Shokz OpenRun 骨伝導イヤホン グレー SKZ-EP-000004
#LDAC
Shokz OpenFit ショックスオープンフィット
#Devialet

【超美品】AirPods Pro MWP22J/A Apple care+付き

商品の情報

ブランドファーウェイ
商品の状態やや傷や汚れあり

Devialet デビアレ Gemini ワイヤレスイヤホン
新品未使用品をAmazonにて購入後1ヶ月程度外出時に使いました最近は使う頻度がかなり減ったので出品します小さな落とし傷、ちょっとしたスレがあるので他の出品よりは少し安くしました音質、バッテリーは使っていて特に問題はありませんでした付属品完備質問等がございましたらコメントで気軽に質問してください(*^^*)ご購入後簡易的なクリーニングいたします#Huawei#ワイヤレスイヤホン#LDAC#Devialet

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商品の状態やや傷や汚れあり

爆売り！ Huawei FreeBuds Pro2 フロストシルバー イヤフォン

40分钟前

爆売り！ Huawei FreeBuds Pro2 フロストシルバー イヤフォン

¥14,300 ¥12,155

(税込) 送料込み
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