爆売り！ Huawei FreeBuds Pro2 フロストシルバー イヤフォン

新品未使用品をAmazonにて購入後

BOSE soundsport FREE イヤホン

1ヶ月程度外出時に使いました

AfterShokz OpenComm 骨伝導イヤフォン ASC100

最近は使う頻度がかなり減ったので出品します

③【新品】星街すいせい TAKU INOUE ワイヤレスイヤホン anima



與真司郎コラボイヤホン※豪華版※

小さな落とし傷、ちょっとしたスレがあるので他の出品よりは少し安くしました

新品 AirPods Pro 右耳のみ エアーポッズ プロApple国内正規品



Bose QuietComfort Earbuds ストーンブルー

音質、バッテリーは使っていて特に問題はありませんでした

Shokz 骨伝導 イヤホン ワイヤレス OpenRun



【ほぼ未使用】Bose Sport Earbuds／完全ワイヤレスイヤホン

付属品完備

Apple AirPods Pro エアーポッズ プロ 充電ケース 国内正規品



wf -1000xm4 ブラック SONY Bluetooth イヤホン

質問等がございましたらコメントで気軽に質問してください(*^^*)

第一世代 AirPods Pro MWP22J/A



AVIOT TE-J1 ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン

ご購入後簡易的なクリーニングいたします

ソニー LinkBuds S WF-LS900N シリコンカバーセット



※新品未使用 Lightning充電ケース付きAirPods（第3世代）

#Huawei

《明日発送可》Airpods pro 第1世代

#ワイヤレスイヤホン

Shokz OpenRun 骨伝導イヤホン グレー SKZ-EP-000004

#LDAC

Shokz OpenFit ショックスオープンフィット

#Devialet

商品の情報 ブランド ファーウェイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品未使用品をAmazonにて購入後1ヶ月程度外出時に使いました最近は使う頻度がかなり減ったので出品します小さな落とし傷、ちょっとしたスレがあるので他の出品よりは少し安くしました音質、バッテリーは使っていて特に問題はありませんでした付属品完備質問等がございましたらコメントで気軽に質問してください(*^^*)ご購入後簡易的なクリーニングいたします#Huawei#ワイヤレスイヤホン#LDAC#Devialet

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【超美品】AirPods Pro MWP22J/A Apple care+付きDevialet デビアレ Gemini ワイヤレスイヤホン