【半額】 更に値下げ中❗️MARGARET HOWELL シャンブレー　シャツ シャツ

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

襟···レギュラーカラー

素材···コットン

マーガレットハウエル2022年春夏のシャツです。

シャンブレー生地で軽く、光沢があり爽やかな印象です。これからの季節に羽織としてもいかがでしょうか!

昨年購入し、着用回数は6回ほどと多くはないため状態はきれいだと思います。

着丈 74cm

肩幅 48cm

身幅 56cm

袖丈 60cm

質問等ありましたらコメントください。

よろしくお願いします!

AURALEE

YAECA

COMOLI

AcneStudios

stevenalan

Scye

A.P.C.

maisonkitsune

maisonmargiela

MARGARETHOWELL

MHL

E.tautz

URU

unused

crepuscule

henderscheme

marka

ATON

DIGAWEL

YOKE

stein

graphpaper

HERILL

a.presse

cale

HEUGN

