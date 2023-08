★新春福袋2022★ グレースコンチネンタル レースセットアップ ワンピース ひざ丈ワンピース

ご覧いただきありがとうございます。

TOCCA リボン柄刺繍フレアーワンピース ベージュ サイズL



トップスは未使用、スカートは一度着用です。

紙のタグは切ってしまいありません。

透かし柄の入った柔らかなオーガンジーにオリジナルフラワー刺繍を施したセットアップです。

上下別々できても合わせやすいと思います。

トップス:サイズ38

身幅:47cm

丈:前58cm、後:62cm

キャミソール付き

半袖ですがキャミソール部分以外は透ける感じになります。

パンツなどと着た時に丈が長い方が良かったのでサイズ38にしました。

セットアップで試着しましたが、バランスが悪いという感じはしませんでした。

スカート:サイズ36

ウエスト:68〜78cm(ファスナー付きゴム)

ヒップ:92cm

丈:54cm

裏地付きですけません。

コンパクトにたたんで発送いたします。

シワが出来る場合があります。

らくらくメルカリ便 ⇄ ゆうゆうメルカリ便に発送方法を変更させていただく場合がございます。

らくらくメルカリ便→発送する場合もありますが基本は月曜日の発送をお休みさせていただいております。

ゆうゆうメルカリ便→発送する場合もありますが基本は土、月曜日の発送をお休みさせていただいております。

当方はお店やプロではありません。

感じ方には個人差があります、個人差をご理解頂け無い方、チェックの厳しい方のご購入はお控え頂けますようお願いいたします。

当方もより一層気をつけて参りたいと感じましたが、トラブルの原因となりますので記載させて頂きました。

コメント、ご購入前に必ずプロフィールもお読みください。

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございました。

フラワー刺繍

セットアップ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

