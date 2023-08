◯はじめに

ご覧頂き、ありがとうごさいます。

お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。

80’s ・ 90’s の ビンテージ 古着 から スポーツ 系の シャツ や スウェット を中心に、アメカジ から モード とジャンル問わず幅広く出品しております。

お気に入りの一枚を探してみて下さいね!

#古着屋*SCARERS*

●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。

◯商品情報

・ブランド : ヒューマンメイド HUMAN MADE

・色柄 : ホワイト / 白

・サイズ表記 : XL

・素材 : コットン 100%

・状態 : 良好

◯サイズ詳細(cm)

平置き採寸

・肩幅52

・身幅56

・袖丈24

・着丈75

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

◯商品説明

ヒューマンメイド の Tシャツ です。

星野源 さん着用。

両面プリント 。

BLACK LIVES MATTER 協賛 AMBUSH • BEDWIN • BOUNTY HUNTER • C.E • DESCENDANT • Girls Don’t Cry • HYKE • HISTERIC GLAMOUR • kolor • MAISON KITSUNE • NEIGHBORHOOD • N.HOOLYWOOD • nonnative • sacai • SOPH. • TAKAHIROMIYASHITA • UNDERCOVER • WACKO MARIA • White Mountaineering • WTAPS

入手困難な XLサイズ。

即完売 の一着です。

●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。

●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。

◯発送

入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。

◯最後に

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。

#古着屋*SCARERS*

22050011N

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

