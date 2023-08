以前こちらで購入しましたがユニバーシティばかり履いてしまうので出品します。

ナイキエアフォース1ユーティリティボルト2

購入後一度も履かずに飾っておりました。

かなりの美品だと思います。

9枚目の写真は前任者の方がスニダンで購入した時の履歴になります。

付属品は無いですが程度の良いハイパーロイヤルをこれから履き潰していきたい方にお勧めです。

エアフォースの箱に入れてお送りします。

個人的ですがこの状態でこの価格はかなりお買い得だと思います!

6/4以降はお値段やや上げて放置するつもりですのでこの機会、夏に向けて是非。

ナイキ

NIKE エアモアアップテンポ96

ジョーダン1

ハイパーロイヤル

ロイヤル

ハイカット

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

