スーパーセール期間限定 ジョーダン1　ブレッド　シカゴ スニーカー

Jordan1 Mid Bred??

新品 adidas originals MEXICANA DOTD 26.0cm

種類はわかりませんがブレッドに近いと思います。

ヴィンテージ Nike 1994 Air Forcel ウォッシュドグリーン



ナイキ シュプリーム エアズームフライト95 SP 26.5cm



【新品】adidas LG2 SPZL "Cream White"26.5cm



New Balance 550 BB550SR1 未使用品

お店でカスタムしてもらった知人からいただきましたが履かないので出品します。

未使用 アディダス スーパースター 27.5センチ



KITH × Vans Vault OG Classic Slip-On LX

ブルズカラー、桜木花道

ナイキ レブロン11 コレクション スニーカー 28cm 美品 レア

スラムダンク

nike zoom lebron 2 usa 28 ズームレブロン2

トラビススコット、フィアオブゴッド

ナイキ エアジョーダン1 ロー オメガ

シカゴ

NIKE ナイキ エアジョーダン1 リベリオネア

ジョーダン

新品未使用ナイキNikeターミネーターHigh PRMブラック&ファントム

NIKE

NIKE アママニエール エアジョーダン4

ヴィンテージ

ニューバランス newbalance 574 新品 希少 レアもの 28cm

ジェリーロレンゾ

しきじ様専用

ブレッド

希少22.5cm Jordan 1 High OG White Cement

adidas

ナイキ&サカイコラボスニーカー 値下げしました

ダンク

NIKE×AMBUSH NIKE Air Force 1

ZARA、UNIQLO

new balance ニューバランス m992nc



エアマックス95 27.5cm

赤、黒、ワイン

READY MADE×NIKE ブレーザーMID ホワイト



VANS バンズ マット 玄関マット ステッカー ラグ ハイカット スケボー



Asics Gel Lyte3 Alley Cats Atmos

#NIKE

[USED] AIR JORDAN 3 WHITE CEMENT 白 27cm

#AIRJORDAN1

y yyy様 専用CONVERSE ADDICT OX

#Jordan1MidBred

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Jordan1 Mid Bred??種類はわかりませんがブレッドに近いと思います。お店でカスタムしてもらった知人からいただきましたが履かないので出品します。ブルズカラー、桜木花道スラムダンクトラビススコット、フィアオブゴッドシカゴジョーダンNIKEヴィンテージジェリーロレンゾブレッドadidasダンクZARA、UNIQLO赤、黒、ワイン#NIKE#AIRJORDAN1#Jordan1MidBred

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

SB DUNK HIGH PRO PINEAPPLE 23.5センチニューバランス x ユナイテッドアローズ U9060UAW 25.5cmナイキ エアモアアップテンポ 96 ダークポニー アンド ソフトピンク 26cmニューバランス M1400 付属品なしNIKE エアジョーダン1 Dark Marina Blue