#他のラコステのカーディガンこちら

❏ 状態 ❏

汚れや破れは見当たらず、使用感もほとんどありません。生地の状態も大変良好で全体的にキレイな状態です。程よい生地の厚さで、気温や時間帯によって脱ぎ着できるこれからの季節にマストなアイテムとなっております。

❏ サイズ ❏

(注)同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。

【表記】表記なし ※日本のメンズサイズ換算でM程度です。

【実寸】着丈66cm 身幅54cm 肩幅52cm 袖丈59cm

❏ 素材 ❏

ウール 100%

【値引き交渉OK】

常識の範囲内でしたら値下げしますので、希望額をご提示ください。

【まとめ買い割】

2点以上お買い上げ→合計金額から10%割引

※単品値引きとまとめ割は併用不可です。

(注)当店で扱う商品はあくまで古着ですので、新品同様の状態ではありません。なるべく商品の写真は掲載し目立つ汚れは記載しておりますが、見落としている可能性もございます。以上の点をご理解の上、ご購入いただくようお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

