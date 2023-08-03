（訳ありセール 格安） CHINO NEAT LECHOPPE別注 KHAKI 44 GRANTEX スラックス

NEAT × LECHOPPE

NEAT CHINO LECHOPPE別注 GRANTEX 44 KHAKI



giab's Archivio(ジャブス アルキヴィオ)秋冬マサッチョ48サイズ

メゾンブランドでも使用されている「GRANTEX」生地を使用したLECHOPPE別注のスラックスが登場。

Supreme COMME des GARCONS SHIRT コムデギャルソン



90’s Floral semi flare slacks black

撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止の機能を持つポリエステル100%素材を使用。

ニードルス needles Zipped Track Pant ネイビー S

化学繊維とは思えない上品な風合いと機能性を併せ持ち、ハリのある生地はNEATの特徴である深い2インタックと美しいシルエットを最大限に引き出します。

VIGANO 2タック スラックス SIZE44 美品 コットンウール混紡



70s dead stock trousers

NEATではお馴染みのワイドとテーパードの中間くらいにあたるSTANDARDのシルエット。

サノバチーズ WP Stripe Slacks

光のあたり具合で色味が変わって見えます。

1970s リーバイス スタプレ Big E 黒タグ

着用1、2回程度

sequel SQ-21ss-PT-04 fragment 定価35200グレー

気になる方コメント下さい。

22ssENGINEERED GARMENTS Carlyle Pant



新品未使用 『NEAT』ニート UNREAL REAL CLOTHES 別注

サイズ44

【春夏】PT TORINO ACTIVE EPSILON スーパーストレッチ

ウエスト75

BRITISH MADE スラックス ポーツマス オフィサーパンツ RAF

ヒップ100

PT TORINO / ピーティートリノ ACTIVE ZETA ブラック

股上29.5

antique japanese trousers

股下73

LOUIS VUITTON ウールパンツ スラックス

もも周り70

ssz 暖簾 chino pants

すそ幅22.5

Y's for men シルクブレンド スラックスパンツ ワイドテーパード



MARBLING WIDE SLACKS まとめ CTHY



VU ヴウ ワイドパンツ

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NEAT × LECHOPPEメゾンブランドでも使用されている「GRANTEX」生地を使用したLECHOPPE別注のスラックスが登場。撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止の機能を持つポリエステル100%素材を使用。化学繊維とは思えない上品な風合いと機能性を併せ持ち、ハリのある生地はNEATの特徴である深い2インタックと美しいシルエットを最大限に引き出します。NEATではお馴染みのワイドとテーパードの中間くらいにあたるSTANDARDのシルエット。光のあたり具合で色味が変わって見えます。着用1、2回程度気になる方コメント下さい。サイズ44ウエスト75ヒップ100股上29.5股下73もも周り70すそ幅22.5#weekend #freshservice #AURALEE #オーラリー #Aeta #アエタ #COMOLI #コモリ #COMESANDGOES #カムズアンドゴーズ #etos #fasetasm #ファセッタズム #GRAPHPAPER #グラフペーパー #HenderScheme #エンダースキーマ #isness #イズネス #kaptainsunshine #キャプテンサンシャイン #SUNSEA #サンシー #seesee #UNIVERSALPRODUCTS #ユニバーサルプロダクツ #UNUSED #アンユーズド #YAECA #ヤエカ #stein #neat #yashiki #sanslimite #スタイリスト私物 #lechoppe #sonakameguro #sfs #ahh #nautica #ノーティカ #長谷川昭雄 #SSZ #herill #ANATOMICA #acronym #CIOTA #NICENESS #MAATEEandSONS #西野大士 #大島裕幸 #金子恵治 #ennoy #三好良 #everyone #neatchino #ニートチノ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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