タトラスダウンジャケット NAVY

MTK20A4207

最高純度のダウンを敷き詰めて、保温性抜群の一着です。

着丈 約75cm

肩幅 約45cm

胸囲 約116cm

袖丈 約65cm

素人採寸ですので差異がある場合がございます。

楽天で購入しましたが、サイズが合わなかったため出品しています。

サイズ確認のため1度着用しただけで、それ以外の使用はありません。

ジッパーは止水ジッパーになってます!

また、フードは着脱可能です。

追加して欲しい写真等ありましたら、お気軽にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

