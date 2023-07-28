上品 オシャレ洗濯機 【全国送料0円‼️】NITORI 6.0kg✨ 設置可能 超美品⭕️ 洗濯機

”ドルの家電屋さん”を

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♦︎設置料金は？

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当日、ヤマト運輸のスタッフさんに

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3000円をお支払い頂くと設置まで可能です。

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(※最初に当方までお申し付け下さい。)

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♦︎お届け日数は？

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・約1週間ほどかかる場合もございますので

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ご希望の際はお早めにご検討下さい。

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♦︎日時指定は？

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そちらよりご選択をお願い致します。

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自社便のお届けでお値引きも可能です⭕️

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ガラス蓋なので

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運転中に中の状態も確認できます⭕️

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■型番：NTR60

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■年式:2021年製

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■容量:6kg

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■外形寸法: 幅51.5×奥行52.5×高さ92cm

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■重さ：31kg

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※あくまで中古品となりますので

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多少の傷などはある場合もございますが、

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一点ずつ丁寧な清掃と除菌をしておりますので

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安心してお使い頂けます✨

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☑︎商品に万が一何かございました際は、

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受け取り評価の前に必ずご連絡下さい。

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※評価後は対応致しかねますm(__)m

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些細な事でも全く問題ございませんので

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まずはどんな事でもお気軽にご相談下さい(*^^*)

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